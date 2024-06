Klartext von Terzic nach deutlicher Hummels-Kritik

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Edin Terzic hat auf die Kritik von Mats Hummels reagiert

Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund hat mit Kritik an Edin Terzic wenige Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid durchaus für Unruhe gesorgt. Der BVB-Cheftrainer sprach kurz vor dem Duell gegen Real Madrid Klartext, wenngleich er das Interview laut eigener Aussage nicht gelesen hat.

Edin Terzic will sich mit den kritischen Äußerungen seines Abwehrchefs Mats Hummels nicht beschäftigen. Der Fokus des BVB-Trainers liegt wenig überraschend ganz allein auf dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (21:00 Uhr).

Auf der Abschlusspressekonferenz von Borussia Dortmund im Finalort London bekannte der 41-Jährige, dass er das jüngste Interview von Mats Hummels "nicht gelesen" habe. "Worum ging's?", fragte Terzic zunächst zurück (die Aussagen sind auch oben im Video zu sehen).

Der 35-jährige Hummels hatte ein Interview in der "Sport Bild" gegeben, in dem er die taktische Ausrichtung unter Chefcoach Terzic deutlich kritisierte. Nach den Niederlagen in der Hinrunde gegen den VfB Stuttgart in der Liga und im DFB-Pokal sei er "stocksauer" gewesen: "So darf Borussia Dortmund nicht auftreten - gegen keinen Gegner dieser Welt."

Hummels kritisiert Terzic-Taktik: "So unterwürfig"

Hummels führte aus: "Ich fand, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen. Die beiden Stuttgart-Spiele und auch das Auswärtsspiel in Leverkusen war Barrikadieren mit elf Mann am Sechzehner." Er habe als Führungsspieler "sehr viele Anregungen gegeben", wie man es hätte besser lösen können, auch mit dem Trainerstab war er dazu in Kontakt.

"Ganz klar besser" wurde es laut Mats Hummels, als Edin Terzic in der Winterpause mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei weitere Co-Trainer hinzubekam. "Wir treten mit einem anderen Selbstverständnis auf, aber wir spielen nicht auf dem Level von Leverkusen oder auch Stuttgart. Das ist aber mein Anspruch an Borussia Dortmund."

Terzic kontert: "Ich führe diese Gespräche gerne unter vier Augen"

Edin Terzic bekannte am Freitag auf der Pressekonferenz derweil, dass er mit Mats Hummels "gesprochen" habe. "Und ich weiß auch, was in diesem Gespräch gesagt wurde von seiner Seite und meiner Seite, wie er sich Dinge vorstellt, wie ich mir Dinge vorstelle. So handhabe ich das mit jedem Spieler, nicht nur mit Mats Hummels, nicht nur mit einem erfahrenen Spieler, sondern mit jedem Spieler", so Terzic.

Dann fügte der Cheftrainer vielsagend hinzu: "Und ich führe diese Gespräche gerne unter vier Augen und dabei möchte ich es auch belassen."