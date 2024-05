Zurück nach England? Tuchel lässt aufhorchen

IMAGO/Philippe Ruiz

Thomas Tuchel wird als neuer Teammanager bei Manchester United gehandelt

Thomas Tuchel wird den FC Bayern ohne einen weiteren Titel zum Saisonende verlassen. Zieht es ihn nun zurück auf die Insel? Der Noch-Münchner ließ am Rande des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League bei Real Madrid (1:2) aufhorchen.

"Sie führen mich da auf einen schwierigen Weg", lächelte Thomas Tuchel in einem vom englischen Sender "TNT Sports" geführten Interview vor dem Königslassen-Rückspiel des FC Bayern in Madrid die Frage nach einer möglichen Rückkehr in die Premier League zunächst weg: "Ich ziehe es vor, nicht darauf zu antworten."

Eine konkrete Aussage ließ sich der 50-Jährige daraufhin nicht entlocken, immerhin deutete er an, dass ihn ein erneutes Engagement in England durchaus reizen würde. "Es ist kein Geheimnis, dass ich es bei Chelsea, in England und in der Premier League geliebt habe, ganz sicher", so Tuchel: "Das war eine sehr besondere Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere."

Der ehemalige Mainzer und Dortmunder Übungsleiter war im Januar 2021 zum FC Chelsea gekommen, wo er auf Anhieb die Champions League gewann. In seiner ersten kompletten Saison, der Spielzeit 2021/22, wurde er mit den Blues Dritter. Zudem gewann er den UEFA-Supercup und die Klub-WM. In der Königsklasse schied der Titelverteidiger nach Verlängerung gegen Real Madrid aus, im FA-Cup und im Ligapokal setzte es jeweils knappe Final-Niederlagen nach Elfmeterschießen gegen Liverpool.

Tuchel bekräftigt: "Initiative" ging vom FC Bayern aus

Im September 2022 wurde Tuchel vom FC Chelsea völlig überraschend wieder vor die Tür gesetzt, vorausgegangen waren Streitigkeiten mit der Klubführung.

Zur neuen Spielzeit könnte es für Thomas Tuchel laut englischen Medienberichten nun bei Manchester United weitergehen, wo der Niederländer Erik ten Hag in der Kritik steht.

Einen Verbleib beim FC Bayern schloss der 50-Jährige unterdessen erneut aus. "Es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich bei Bayern bleibe, weil wir eine Vereinbarung getroffen haben. Es gibt zurzeit keinen Grund, diese anzuzweifeln. Wir haben diese Entscheidung getroffen, die Initiative kam vom Klub aus."