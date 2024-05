VfB Stuttgart bestätigt weiteren Sommer-Transfer

IMAGO/Steinbrenner

Nick Woltemade (r.) wechselt von Werder Bremen zum VfB Stuttgart

Wie erwartet, schließt sich U21-Nationalspieler Nick Woltemade nach seinem Abgang von Werder Bremen ablösefrei dem VfB Stuttgart an.

Die Verpflichtung des 1,98 Meter großen Angreifers bestätigten die Schwaben am Pfingstmontag. Woltemade erhält im Ländle einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie aus der Vereinsmitteilung des frischgebackenen Vizemeisters hervorgeht.

"Nick hat in der vergangenen Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt und sich in der Bundesliga etabliert. Er ist ein wuchtiger und gleichzeitig spielstarker Stürmer, dessen Weg wir sehr aufmerksam verfolgt haben. Wir sind davon überzeugt, dass Nick seine positive Entwicklung bei uns fortsetzt und ein wertvoller Faktor in unserem Offensivspiel wird", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Woltemade erklärte: "Ich empfinde von der ersten Kontaktaufnahme an pure Freude auf den VfB und bin sehr glücklich, dass ich ab Sommer Teil der Mannschaft bin. Ich habe familiär eine besondere Bindung zum VfB und bin hochmotiviert, nun selbst dort spielen zu dürfen, wo ich in den Ferien als kleiner Junge oft beim Training begeistert zugeschaut habe."

Sein Engagement beim VfB Stuttgart bezeichnete der 22-Jährige zudem als "spannende Herausforderung".

"Bewusste Entscheidung" für den VfB Stuttgart

Das Ende seiner Zeit bei Werder Bremen hatte Woltemade bereits im April angekündigt.

"Wir haben lange mit Werder gesprochen, und es ging nicht irgendwie um Geld oder dass wir da noch irgendwas erreichen wollten, sondern es war eine bewusste Entscheidung für einen neuen Verein und einen neuen Schritt", sagte der Profi damals der "Deichstube". "Solche Entscheidungen sind dann immer schwer rüberzubringen. Ich habe es dann persönlich gemacht, was ich gut fand. Mir ging ehrlicherweise die Unruhe um meine Person so ein bisschen auf die Nerven, deswegen habe ich das so früh gemacht."

Woltemade absolvierte für die Grün-Weißen 51 Pflichtspiele im Profi-Bereich. Zwei Treffer sowie eine Vorlage gelangen ihm dabei. Beim VfB Stuttgart wird man hoffen, dass er diese Quote nun deutlich steigern kann.

Neben Woltemade zog der Klub auch die Kaufoptionen bei den bisherigen Leihspielern Leonidas Stergiou, Anthony Rouault sowie Jamie Leweling.