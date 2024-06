Entscheidung "einstimmig": City hat Pep-Nachfolger im Blick

IMAGO/Conor Molloy

Wann hört Pep Guardiola bei ManCity auf?

Pep Guardiola sitzt bei Manchester City so fest im Sattel, dass er selbst entscheiden kann, wie lange er noch für den englischen Meister tätig ist. In England wird jedoch vermehrt darüber spekuliert, dass der Ex-Bayern-Coach schon im Sommer 2025 seinen Platz räumen könnte. Aktuell haben die Klubchefs für diesen Fall lediglich einen Nachfolger im Blick - und zwar einen aus der Bundesliga.

Ob Pep Guardiola seinen Platz auf der Trainerbank von Manchester City schon nach der Saison 2024/25 räumt, steht noch lange nicht fest. Englischen Medien zufolge besteht diese Möglichkeit jedoch durchaus. In den letzten Wochen wurde vermehrt über einen Rückzug des Katalanen nach der kommenden Spielzeit spekuliert.

Die ManCity-Bosse sind darauf Stand heute noch nicht vorbereitet. Das zumindest behauptet das Portal "Football Transfers". Dort heißt es, dass der englische Topklub bisher lediglich einen einzigen Namen auf der Liste der möglichen Pep-Nachfolger hat: Xabi Alonso.

ManCity-Plan: Alonso soll Wirtz mitbringen

Er sei derzeit der einzige Trainer, der von den City-Verantwortlichen "ernsthaft in Betracht gezogen" werde, berichtete das Portal in dieser Woche. Aus dem Umfeld des Klubs sei zu hören, dass Xabi Alonso von der Vereinsführung "einstimmig" als idealer Guardiola-Erbe gesehen werde. Man sei davon überzeugt, Alonso könnte die Ära von Guardiola nahtlos weiterführen, heißt es.

In dem Alonso-Plan gibt es laut Bericht zudem noch einen kleinen Hintergedanken der City-Bosse, denn angeblich hoffen sie, nicht nur den Spanier als neuen Trainer zu bekommen. Gleichzeitig sollen sie darauf spekulieren, dass Alonso auch Florian Wirtz ins Etihad locken könnte.

Er könnte in Manchester die Rolle von Kevin de Bruyne übernehmen, der mit einem zeitnahen Abschied in Verbindung gebracht wird. Für ihn steht Medienberichten zufolge ein Wechsel in die USA oder Saudi-Arabien im Raum.