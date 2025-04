Bericht: Nagelsmann kontaktiert möglichen Wagner-Erben

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss den Hörer in die Hand nehmen

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag offiziell bestätigte, verlässt Assistenzcoach Sandro Wagner die Nationalmannschaft im Sommer. Bundestrainer Julian Nagelsmann soll bereits Kontakt zu einem möglichen Nachfolger aufgenommen haben.

Wer folgt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf Sandro Wagner? Diese Frage stellt sich nach dem angekündigten DFB-Abschied des 37-Jährigen zwangsläufig.

Wie "Sky" berichtet, habe Bundestrainer Julian Nagelsmann "schon vor rund vier Wochen" Alfred Schreuder kontaktiert. Der Niederländer gelte "als ernsthafter Kandidat" auf das Wagner-Erbe, heißt es diesbezüglich. Nagelsmann und Schreuder kennen sich aus vergangenen Tagen bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim.

Schreuder steht derzeit bei Al-Nasr in den Vereinigten Arabischen Emiraten an der Seitenlinie. Nach Angaben des TV-Senders soll es bezüglich des 52-Jährigen auch andere Interessenten geben. Konkrete Namen werden in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Sandro Wagner verlässt den DFB

Der DFB hatte am Freitag bekanntgegeben, dass Sandro Wagner nach dem Final Four in der Nations League im Sommer seine Tätigkeit als Nagelsmann-Assistent auf eigenen Wunsch hin beendet.

"Ich möchte bald den nächsten Schritt gehen. Es ist kein Geheimnis, dass es mein großer Wunsch ist, irgendwann selbst als Cheftrainer zu arbeiten. Mit dem Start meiner Fußballlehrer-Ausbildung im Januar ist mir das immer klarer geworden. Darüber habe ich alle Beteiligten in offenen und sehr guten Gesprächen informiert. Ich bin dankbar für ihr Verständnis", wurde Wagner in einem Statement zitiert.

Sowohl Nagelsmann als auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigten Verständnis.

"In der Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann hat sich Sandro enorm weiterentwickelt. Das Highlight war sicherlich die emotionale Heim-EM im vergangenen Sommer. Am begeisternden Auftritt unserer Mannschaft hatte auch er einen entscheidenden Anteil. Ich bin mir sicher, dass wir Sandro schon bald als Cheftrainer an der Seitenlinie wiedersehen werden. Er wird seinen Weg gehen!", meinte Völler.