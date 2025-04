Wirtz-Transfer als "Garantieschein" für die Schale?

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Spielt Florian Wirtz (M.) schon bald für statt gegen den FC Bayern?

Florian Wirtz wird seit Monaten mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Sollten sich die Münchner die Dienste des Starspielers von Bayer Leverkusen tatsächlich sichern, wäre das gleichbedeutend mit einem "Garantieschein" für die deutsche Meisterschaft. Diese Ansicht vertritt zumindest Michael Reschke, ehemaliger Top-Funktionär sowohl in Leverkusen als auch an der Säbener Straße.

Sollte es dem FC Bayern gelingen, Florian Wirtz aus seinem bis 2027 laufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen herauszukaufen, wäre nach Aussage von Michael Reschke am "Sky"-Mikrofon "die Meisterfrage definitiv schon vor Saisonbeginn geklärt".

Wirtz würde den Münchnern einen derart großen Impact geben, dass er die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany deutlich stärker machen würde.

Michael Reschke, der vor knapp zehn Jahren beim FC Bayern als Technischer Direktor und zuvor jahrelang als Manager bei Bayer Leverkusen tätig war, sieht in einem möglichen Wirtz-Transfer zum deutschen Rekordmeister sowohl Vor- als auch Nachteile.

"Wenn Florian Wirtz zum FC Bayern wechseln sollte, muss man das mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Zunächst einmal hätte Bayern München mit Florian Wirtz eine viel, viel größere Chance, die Champions League zu gewinnen", stellte der 67-Jährige fest.

Wirtz' Verdienste bei Bayer Leverkusen "sensationell"

Für die Spannung in der Bundesliga hingegen wäre ein Wirtz-Abschied in Richtung München überaus schlecht, betonte Reschke: "Das ist wie ein Garantieschein. Wenn du Florian Wirtz bekommst, wirst du auf jeden Fall Deutscher Meister als Bayern München."

Der langjährige Fußballfunktionär ergänzte mit Blick auf die Qualität des Mittelfelds um Joshua Kimmich und Jamal Musiala: "Dann bist du im Zentrum des Spiels sensationell aufgestellt."

Unabhängig davon bezeichnete der 67-Jährige Wirtz' Verdienste für den Double-Gewinner aus Leverkusen als "sensationell". Für die Werkself sei es "eine problematische Situation", dass in Wirtz und Trainer Xabi Alonso zwei wichtige Personalien "in der Schwebe hängen".