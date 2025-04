Hopp feiert 85. Geburtstag - aber ohne BVB-Fans

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Immer mehr im Hintergrund bei der TSG: Mäzen Dietmar Hopp.

Zu seinem 85. Geburtstag hat Dietmar Hopp unliebsame Gäste im Sinsheimer Stadion - der Milliardär und Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim wird den Festtag aber ohnehin an einem anderen Ort verbringen.

Dies bestätigte sein Club vor der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die BVB-Fans und Hopp verbindet eine jahrelange Feindschaft, die in die Bundesliga-Geschichte eingegangen ist.

Hopp, in den vergangenen Jahren auch öfter gesundheitlich angeschlagen, ist schon länger nicht mehr bei jedem Heimspiel in der Arena.

"Verein und GmbH der TSG Hoffenheim werden Dietmar Hopp am Samstag im kleinen Kreis zu seinem 85. Geburtstag gratulieren", sagte Hoffenheims Vereinspräsident Jörg Albrecht. "In der Arena ist nichts Offizielles geplant, aber selbstverständlich ist es unser aller größter Wunsch, dass wir am Nachmittag zusammen mit unseren Fans eine große Party mit drei Punkten gegen Dortmund feiern können."

Fadenkreuz-Plakat sorgte für große Aufregung

Mit Beleidigungen von gegnerischen Fangruppierungen musste sich der langjährige Mehrheitseigner als Feindbild von Anfang an auseinandersetzen. Mit Dortmund aber eskalierte die Situation mehrfach, unter anderem durch ein Fadenkreuz-Plakat von BVB-Anhängern mit dem Konterfei Hopps im Stadion.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte Dortmund dafür sanktioniert, worauf sich eine bundesweite Fan-Debatte zur Kollektivstrafe entzündete. Die Strafe wirkte sich durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Geisterspiele aber kaum aus.

Auch beim Amtsgericht Sinsheim gab es immer wieder Verfahren gegen BVB-Anhänger, die teilweise gegen Geldzahlungen eingestellt wurden. 2022 zog Hopp drei Strafanträge zurück.