Baumgart: "Bochum kann Spaß machen"

AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Steffen Baumgart ist mit Union bereits gerettet

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will den Nebengeräuschen rund um das brisante Duell beim VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) nicht allzu viel Beachtung schenken.

"Ganz wegzudiskutieren ist es nicht. Aber es ist kein Thema, was uns am Sonntag beschäftigt. Da beschäftigt uns, dass wir eine sehr gute Serie ausbauen wollen", sagte Baumgart am Freitag.

Union wolle "in einer heißen Atmosphäre gegen eine Mannschaft, die um ihre eigene Existenz in der Bundesliga kämpft, nicht nur dagegenhalten", sagte Baumgart: "Wir wollen die richtigen Mittel haben, um das Spiel gewinnen zu können."

Das Duell zwischen den bereits geretteten Berlinern und den im Abstiegskampf steckenden Bochumern birgt aufgrund der Vorkommnisse in der Hinrunde viel Brisanz: VfL-Torhüter Patrick Drewes war in der Schlussphase beim Stand von 1:1 von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden. Das Spiel wurde nach langer Unterbrechung mit einem Nichtangriffspakt zu Ende geführt.

Sowohl das DFB-Sportgericht als auch in zweiter Instanz das DFB-Bundesgericht werteten die Partie nach Einspruch der Bochumer mit 2:0 für den Ruhrpottklub. Union zog vors Ständige Schiedsgericht. Die endgültige Entscheidung soll dort nächste Woche gefällt werden, um eine indirekte Einflussnahme zu vermeiden.

Sportlich haben die Klubs seither eine unterschiedliche Entwicklung genommen. Union hat sich stabilisiert und den Klassenerhalt nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage sicher. Der VfL Bochum steht als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz. "Bochum kann Spaß machen, auch in der hitzigen Atmosphäre", sagte Baumgart: "Es soll ein gutes Spiel werden. Du kannst aus solchen Spielen viel lernen."