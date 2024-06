Geht Leverkusen im Tah-Poker ans Äußerste?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Jonathan Tah von Bayer Leverkusen will angeblich zum FC Bayern

Der FC Bayern will Jonathan von Bayer Leverkusen, der deutsche Fußball-Nationalspieler will die Werkself in Richtung München verlassen: So lassen sich die Schlagzeilen der letzten Tage zusammenfassen. Der Weg zu einem Deal scheint dennoch extrem holprig zu sein.

Glaubt man der "Bild", liegt die Schmerzgrenze des FC Bayern im Poker um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen bei "maximal" 25 Millionen Euro, eventuelle Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen. Da Bayer angeblich wiederum auf 40 Millionen Euro pochen soll, scheint die Lücke dennoch unüberwindbar.

Besonders brisant: Es soll nicht ausgeschlossen sein, dass Leverkusen, selbst dann wenn Tah auf einen Abschied drängt, hart bleibt und den 28-Jährigen nicht ziehen lässt. Denkbar ist dem Bericht zufolge sogar, dass Tah 2024/25 in Leverkusen bleiben muss, auch wenn er im Sommer 2025 dann ablösefrei wechseln könnte.

Angeblich würde man unterm Bayer-Kreuz die verlorenen Millionen in diesem Fall in Kauf nehmen, zumal man nicht zwingend auf Transfer-Einnahmen angewiesen ist, den direkten Konkurrenten aus München nicht stärken wolle und weiß, dass ein Veto ein "Signal der Stärke" wäre.

"Mündliche Einigung" zwischen dem FC Bayern und Jonathan Tah?

Eine weitere Option würde sicherlich ein Wechsel von Tah nach England darstellen. In der Premier League soll der Deutsche gleich mehrere Bewunderer gefunden haben, Transferinsider Fabrizio Romano brachte unlängst den FC Chelsea als Interessenten ins Spiel. Tah, so die "Bild", soll allerdings eindeutig signalisiert haben, dass er zum FC Bayern will.

Vom Wunsch Tahs, sich dem deutschen Rekordmeister anzuschließen, berichtete bereits "Sky". Demnach besteht zwischen dem Spieler und dem Klub sogar bereits eine "mündliche Einigung" über einen Vertrag bis Ende Juni 2029 bestehen.

Tah bestritt 2023/24 satte 48 Pflichtspiele (6 Tore/1 Vorlage) für den Double-Gewinner aus Leverkusen. Bei der anstehenden EM gilt er in der Innenverteidigung des DFB-Teams als gesetzt.