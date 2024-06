Spektakuläre United-Wende bahnt sich an

IMAGO/Visionhaus

Erik Ten hag könnte doch United-Coach bleiben

Lange Zeit schien ein Aus von Trainer Erik ten Hag bei Manchester United besiegelt. Jetzt bahnt sich eine spektakuläre Wende an.

Immer wieder war in den vergangenen Wochen über ein Ende der Amtszeit von Trainer Erik ten Hag war bei Manchester United spekuliert worden. Es wirkte so, als sei dies nur eine Frage der Zeit. Jetzt kommt offenbar alles anders als gedacht.

Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, sei die Saisonanalyse der Verantwortlichen zum Abschluss gekommen. Mit dem Ergebnis: Ten Hag soll die Red Devils auch in der kommenden Spielzeit trainieren.

Die Suche nach einem neuen Übungsleiter wurde abgebrochen, heißt es, stattdessen soll der Niederländer möglicherweise einen neuen Vertrag erhalten. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2025. Am Dienstagabend soll auch Ten Hag über die Entscheidung informiert worden sein.

Überraschende Entwicklung bei Manchester United

Diese Entwicklung kommt überraschend: Zwar holte United im Finale gegen den Stadtrivalen Man City den FA Cup, doch weil die Mannschaft nur den achten Platz in der Premier League belegte, wurde die Saison eigentlich als ein Flop bewertet. Auch in der Champions League flogen die Engländer früh raus. Dass United keinen geeigneten neuen Kandidaten für den Trainerposten fand, dürfte wohl auch in die Entscheidung pro Ten Hag eingeflossen sein.

Dabei soll sich der Traditionsklub in den vergangenen Wochen intensiv mit anderen Trainer ausgetauscht haben. Auch Thomas Tuchel soll ein Top-Kandidat bei United gewesen sein. Das berichtete jüngst Transferinsider Fabrizio Romano. Zwischen den Red Devils und Tuchel soll es demnach direkten Austausch gegeben haben, unter anderem mit United Chef Sir Jim Ratcliffe.

Grund für den Vorstoß von Ratcliffe: Er hatte den Ex-Bayern-Trainer auf Platz eins seiner Wunschliste.

Tuchel wird wohl aller Voraussicht nach erst mal eine einjährige Pause einlegen.