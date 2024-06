Bitterer Ausfall! Nagelsmann nominiert BVB-Star nach

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf Alex Pavlovic verzichten

Zwei Tage vor dem Auftakt in die Fußball-EM muss Bundestrainer Julian Nagelsmann einen bitteren Ausfall hinnehmen. Denn der ursprünglich für das Heim-Turnier nominierte Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern muss krankheitsbedingt passen. Nachnominiert wurde ein Mittelfeldspieler des BVB.

Noch am Mittwochmorgen hieß es, das DFB-Team könne noch nicht zum Mannschaftsfoto antreten, weil der erkrankte Aleksandar Pavlovic bisher im EM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehle. Am Mittwochmittag wurde dann bekannt, dass Pavlovic aufgrund einer Mandelentzündung gar nicht an der Heim-EM teilnehmen wird.

"Es ist sehr schade für Pavlo", sagte dessen Bayern-Kumpel Jamal Musiala, "er hatte sich sehr gefreut, dabei zu sein, gehofft zu spielen und auch sehr gut trainiert."

Dafür nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Emre Can von Borussia Dortmund nach. Der zentrale Mittelfeldspieler stand noch vor gut anderthalb Wochen mit dem BVB im Champions-League-Finale und darf sich nun auf ein neues Abenteuer im Trikot der DFB-Elf freuen.

"Wir wollen noch einen Sechser im Kader", sagte Nagelsmann, Can habe "sofort seine Begeisterung und Bereitschaft geäußert, zur Mannschaft zu stoßen. Wir wollten noch einen Spieler im Kader haben, der viele Spiele absolviert hat, der weiß, mit dem Druck umzugehen. Er kann das Profil gut erfüllen, das wir jetzt gebrauchen können."

Ende der Woche wird Can dann auch mit auf das offizielle Mannschaftsfoto kommen, dessen Shooting wohl am Donnerstag mit allen 26 deutschen EM-Stars und dem Bundestrainer nachgeholt werden soll.

Für Pavlovic ist es derweil ein weiterer Rückschlag im DFB-Trikot. In den Planungen Nagelsmanns für das Auftaktspiel gegen Schottland am Freitag (21:00 Uhr) in München hätte der Bayern-Profi zwar nicht nur wegen des Infekts keine Rolle gespielt. Gesetzt auf der Sechserposition sind Toni Kroos und Robert Andrich. Pascal Groß ist zudem erstes Backup.

Pavlovic nicht das erste Mal an den Mandeln erkrankt

Aber Pavlovic muss nicht das erste Mal aufgrund eines Infekt unter Nagelsmann passen. Bereits ein mögliches Debüt im März hatte Pavlovic wegen einer Mandelentzündung für die Partien in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) absagen müssen.

In Herzogenaurach hatte er zuletzt angekündigt, wegen der wiederkehrenden Probleme noch in diesem Sommer eine Operation zu erwägen.

Beim ersten Trainingslager Ende Mai in Blankenhain war Pavlovic mit ein paar Tagen Verspätung ins Teamtraining eingestiegen. Sein Länderspiel-Debüt feierte er anschließend als Einwechselspieler beim 0:0 gegen die Ukraine in Nürnberg Anfang der vergangenen Woche. Pavlovic hatte sich nach seiner starken Debütsaison bei den Bayern für eine Karriere im Deutschland-Trikot entschieden. Er könnte auch für Serbien Länderspiele bestreiten.