Harry Kane zieht nächsten Mega-Deal an Land

IMAGO/Sebastian Frej

Harry Kane hat jetzt einen weiteren Job als Markenbotschafter

Nachdem er im letzten Sommer beim FC Bayern anheuerte, hat Harry Kane nun in München einen weiteren Mega-Deal an Land gezogen.

Für Nike machte Harry Kane schon Werbung, mittlerweile setzt er groß auf Skechers, für Reflo, einen Funktionskleidungshersteller, hält er sein berühmtes Gesicht hin, beim Elektrounternehmen Our Pure Planet ist Kane dabei und nun hat der Angreifer des FC Bayern einen neuen Partner an Land gezogen, der aus der gleichen Stadt kommt wie sein Klub: den Versicherungskonzern Allianz.

"Kane wird in den kommenden Jahren als globaler Markenbotschafter für die Allianz agieren. Die Allianz und Kane werden gemeinsam an globalen Marketingaktivierungen arbeiten, um die nächste Generation zu begeistern", teilte der Namensgeber des Fußballstadions und langjähriger Partner des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch mit.

"Allianz ist eine weltweit bekannte Marke, und ich bin unglaublich stolz, ihr globaler Markenbotschafter zu sein. Ihr Streben nach Exzellenz passt perfekt zu meinem eigenen, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können", wird Kane in einem Statement zitiert.

"Wir freuen uns sehr, den weltweit bekannten Athleten Harry Kane in unserem Markenbotschafterprogramm willkommen zu heißen. Kane ist ein Vorbild für viele Fans weltweit, insbesondere in Europa, dem Vereinigten Königreich und Asien", freute sich Bernd Heinemann, Chief Strategy, Marketing and Distribution Officer bei der Allianz SE.

FC Bayern mit Allianz auf dem Ärmel

Kanes Auftragt: "Als neuer Allianz Markenbotschafter wird er dazu beitragen, unsere Markenbekanntheit in allen Generationen der Fangemeinschaft zu stärken – von jüngeren Fans, die in der digitalen Welt zuhause sind, bis hin zu sportbegeisterten Familien – und sie dazu ermutigen, sich für Sport und ihre persönlichen Finanzen zu engagieren", so Heinemann weiter.

Nebenbei läuft Kane fortan - wie auch seine Kollegen beim FC Bayern - mit dem Allianz-Logo auf dem Ärmel auf. Kürzlich übernahm das Unternehmen aus München, das sich seit mehr als 20 Jahren beim Rekordmeister engagiert und die Partnerschaft jüngst bis 2033 verlängerte, den Platz auf der Trikotseite.