VfB Stuttgart scharf auf Fußballer des Jahres

Cameron Puertas soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Auf der Suche nach Verstärkung könnte Fußball-Bundesligist und Vizemeister VfB Stuttgart die Fühler nach dem besten Spieler der vergangenen Saison der belgischen Jupiler Pro League ausstrecken.

Laut dem Transferreporter Sacha Tavolieri ist der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung von Cameron Puertas von Union Saint-Gilloise interessiert.

Demnach haben gleich mehrere Bundesligisten Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler signalisiert, namentlich werden aber nur die Schwaben genannt.

Puertas war im Januar 2022 aus seiner Schweizer Heimat von Lausanne-Sport zu Union SG gewechselt. "Nur" 1,16 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Besondere Auszeichnung von Cameron Puertas

Der Vertrag des 25-Jährigen in Belgien ist nur noch bis 2025 datiert. Dennoch ruft das Team, das die Meisterschaft in der vergangenen Saison knapp verpasst hat, eine ordentliche Ablöse auf: Laut Tavolieri liegt das Preisschild für Puertas bei immerhin 18 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison war Puertas Dreh- und Angelpunkt bei Union Saint-Gilloise. In Liga und Playoffs kommt er auf 19 Vorlagen und elf Tore in 40 Spielen. Im Mai wurde er sogar als Belgiens bester Spielers der Saison ausgezeichnet.

VfB Stuttgart droht Konkurrenz aus Spanien

Vor wenigen Wochen hatte das Portal "fussballtransfers.com" bereits berichtet, dass Puertas auf dem Radar von gleich mehreren Bundesligisten steht. Demnach haben sogar schon Gespräche mit deutschen Vereinen stattgefunden, die interessierten Klubs seien persönlich bei dem 25-Jährigen und dessen Management vorstellig geworden.

Um welche deutschen Klubs es sich dabei gehandelt haben soll, ging allerdings nicht aus dem Bericht hervor. Namentlich wurden der FC Sevilla und der FC Villarreal aus Spanien genannt.

Statt 18 Millionen Euro nannte das Portal "lediglich" grob mehr als zehn Millionen Euro als Ablöse.