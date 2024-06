Weniger Alkohol im Bier bei Risiko-Spiel

Friso Gentsch/dpa

Das Bier, das bei den Länderspielen ausgeschenkt wird, soll die Fans sieben Euro kosten.

Beim sicherheitskritischen EM-Spiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag gegen Serbien in Gelsenkirchen wird Bier mit reduziertem Alkoholgehalt ausgeschenkt. Das berichtete die englische Zeitung "The Sun" mit Verweis auf einen Polizeisprecher.

Den EM-Organisatoren zufolge gibt es für keine andere Vorrundenpartie ähnliche Planungen. Erwartet werden auf Schalke Tausende Fans beider Nationen.

In dem Gelsenkirchener Stadion laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auf einem über einem Getränkestand angebrachten Schild waren zu Wochenbeginn bereits die Preise zu sehen: Ein halber Liter Bier kostet die Fans demnach sieben Euro - sowohl in der alkoholhaltigen, der alkoholfreien und der Radler-Variante.

Die Preise sollen in allen EM-Stadien gleich sein, in den Fanzones sind die jeweiligen Veranstalter für die Preispolitik verantwortlich.

In der Bundesliga kostet der halbe Liter Bier meist etwas weniger. Die Clubs nehmen Preise um fünf Euro. Partner der Europäischen Fußball-Union für die EM ist Bitburger.