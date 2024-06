Thomas Müller vor Meilenstein

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Thomas Müller kann bei der EM Historisches erreichen

Schon im EM-Auftaktspiel gegen Schottland könnte es soweit sein – mit seinem nächsten Einsatz im DFB-Dress springt Thomas Müller auf das Treppchen der Spieler mit den meisten Länderspielen in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.

Das Urgestein des FC Bayern steht momentan bei 129 Einsätzen. Seinen ersten Einsatz hatte Thomas Müller am 3. März 2010 im Alter von 20 Jahren beim 0:1 gegen Argentinien kurz vor der Weltmeisterschaft in Südafrika, wo dann der Stern des Stürmers mit fünf Turniertreffern aufging.

Mit seinem nächsten Länderspiel würde Müller mit Lukas Podolski gleichziehen, der mit 130 Einsätzen Rang drei der DFB-Spieler mit den meisten Länderspielen einnimmt. Vor dem Duo befinden sich nur noch Rekordhalter Lothar Matthäus (150 Einsätze) und Miroslav Klose (137 Einsätze).

Kloses Marke wird Müller zumindest während der Europameisterschaft übrigens nicht erreichen können. Selbst wenn Deutschland das Finale erreicht und Müller in allen Spielen zum Einsatz kommt, wäre das Endspiel erst das 136. Länderspiel für den 34-Jährigen.

Ballert sich das Urgestein des FC Bayern unter die Top 3?

Gemeinsam mit Müller debütierte im März 2010 gegen Argentinien übrigens Toni Kroos. Während Müller bei seinem ersten Länderspiel gleich in der Startelf stand, wurde der damals vom FC Bayern an Leverkusen ausgeliehene Mittelfeldmann in der in der 67. Minute für Müller eingewechselt. Kroos steht trotz seiner langen Länderspielpause zwischen Sommer 2021 und März 2024 bei 109 Einsätzen im Adler-Trikot (Platz 8 in der Ewigen Rekordspielerliste).

Dienstälteste Nationalspieler im Kader sind allerdings beide nicht. Am 2. Juni 2009 debütierte beim 7:2-Kantersieg Deutschlands gegen die Vereinigten Arabischen Emirate Torhüter Manuel Neuer.

Nicht nur bei den Länderspielen, sondern auch bei den Toren für die DFB-Elf pflügt Müller durch die Bestenlisten. Mit seinen 45 Treffern klopft er an die Ewige Top 5 an. Hinter dem besten Torjäger der DFB-Geschichte, Miroslav Klose, mit 71 Toren und Gerd Müller mit 68 Treffern rangiert ein Trio in Reichweite des Bayern-Akteurs. Lukas Podolski kam in seiner Karriere auf 49 Treffer in der deutschen A-Nationalmannschaft, Jürgen Klinsmann und Rudi Völler beendeten ihre DFB-Karrieren mit jeweils 47 Toren.