Trotz "holpriger" Saison: Musiala will an die Weltspitze

Jamal Musiala spielt mit Deutschland am Freitag gegen Schottland

Die zurückliegende Saison im Trikot des FC Bayern verlief für Jamal Musiala laut eigener Aussage "zu holprig". Mit der Mannschaft gab es erstmals in seiner Profi-Karriere in München keinen Titel, er selbst brachte es in der Bundesliga auf mäßige 15 Scorerpunkte - ligaweit Platz 25. Musiala hat sein großes Ziel, einmal der beste Fußballer der Welt zu werden, aber längst nicht aus den Augen verloren.

Immer wieder wird auch Jamal Musiala als einer der möglichen Nachfolger von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gehandelt, die mindestens 15 Jahre lang als beste Kicker auf dem Planeten galten. Der gebürtige Stuttgarter wird dabei in einem Atemzug mit Kylian Mbappé (bis zuletzt Paris Saint-Germain) oder Jude Bellingham (Real Madrid) genannt.

Musiala selbst hält an seinem Traum fest, irgendwann zu den Allerbesten zu gehören, wie er im Gespräch mit der "Sport Bild" betonte: "Es ist mein Ziel, dort oben zu sein, auf dem Gipfel. Mit der zurückliegenden Saison schaffe ich es noch nicht nach ganz oben, das muss ich offen zugeben: Dafür war die Spielzeit beim FC Bayern zu holprig. Aber ich arbeite an meiner Entwicklung, will immer besser werden."

Im vergangenen Jahr landete er bei der Ballon-d'Or-Wahl auf Platz 26, wurde außerdem zum Spieler der Saison beim FC Bayern gewählt. Vor allem die renommierte Auszeichnung der Sportzeitung "France Football", die als prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball gilt, hat es Musiala angetan.

FC Bayern: Jamal Musiala "möchte an der Spitze stehen"

"Irgendwann möchte ich an der Spitze stehen. Noch denke ich nicht an eine Auszeichnung wie den Ballon d’Or, aber wenn ich mich auf meine eigene Leistung fokussiere und gute Spiele mache, kann dieser Traum in Erfüllung gehen", meinte der 21-Jährige.

Messi ist mit acht Ballon-d'Or-Auszeichnung Rekordhalter, gefolgt von Ronaldo mit fünf Auszeichnungen. Für das laufende Jahr sieht Musiala einen deutschen Star-Fußballer mit realistischen Chancen auf seinen ersten Goldenen Ball, meint sich damit aber nicht selbst.

"Ich glaube eher an Toni Kroos: Er könnte mit einem EM-Sieg die Wahl gewinnen. Ich will das Thema ohne Druck angehen. Meine Zeit kommt, ich konzentriere mich auf mein Spiel, Titel mit Bayern und der Nationalmannschaft sind mein Ziel", so der Star des FC Bayern.