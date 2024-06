HSV nimmt Flügelstürmer ins Visier

IMAGO/Pius Koller

Jonathan Okita soll beim HSV auf dem Zettel stehen

Noch hat der Hamburger SV mit Lukasz Poreba von RC Lens erst einen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Das soll sich aber schon bald ändern. Neu im HSV-Visier: Jonathan Okita vom FC Zürich.

Wie das Portal "4-4-2.ch" erfahren haben will, ist der Hamburger SV grundsätzlich an einer Verpflichtung von Flügelstürmer Jonathan Okita interessiert.

HSV-Trainer Steffen Baumgart gilt als großer Fan des in Köln geborenen, zweifachen Nationalspielers der Demokratischen Republik Kongo. Schon zu seiner Zeit beim SC Paderborn und beim 1. FC Köln soll sich der Coach für einen Okita-Transfer stark gemacht haben.

Okita ist vertraglich nur noch bis 2025 an den FC Zurück gebunden. Einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer wollen die Schweizer tunlichst vermeiden. Daher ist ein Verkauf noch in diesem Sommer das wahrscheinlichste Szenario, schreibt das Portal.

Bei einem entsprechenden Angebot würde man dem Spieler keine Steine in den Weg legen, heißt es weiter. Als Ablöse werden rund 1,5 Millionen Euro gehandelt.

Okita spielte in seiner Karriere lange in Belgien und lief dort für AFC Tubize, Standard Lüttich, KSV Roeselare und Union Saint-Gilloise auf. Von 2017 bis 2022 folgten mit MVV Maastricht und NEC Nijmegen zwei Stationen in den Niederlanden.

2022 wechselte Okita ablösefrei zum FC Zürich.

HSV-Flirt Okita bestreitet zwei Länderspiele

In der Schweizer Super League war der Angreifer in der vergangenen Saison ein Unterschiedsspieler. In 36 Spielen erzielte er elf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Beim HSV könnte könnte Okita als Alternative als Alternative für Jean-Luc Dompé auflaufen. Der Franzose konnte in der vergangenen Saison nicht nachhaltig überzeugen und war häufig verletzt.

Für die DR Kongo bestritt Okita bereits zwei Länderspiele. Das letzte Mal stand der 27-Jährige allerdings im Oktober 2023 im Kader. Zuletzt wurde er nicht mehr berücksichtigt.