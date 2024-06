Köln bindet Verteidiger-Talent

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Julian Pauli steigt zum Profi auf.

Es gibt momentan fast täglich erfreuliche Meldungen aus dem Lager des 1. FC Köln. Ob Spieler verlängern oder Ausstiegsklauseln nicht wahrgenommen werden – trotz Transfersperre ist die Nachrichtendichte hoch. Nun gibt es die nächste Vollzugsmeldung.

Nach U17-Weltmeister Fayssal Harchaoui bleibt mit Julian Pauli dem FC das nächste Junioren-Talent erhalten. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 18-jährige Verteidiger, der in der Saison 2022/2023 mit der FC-U19 DFB-Pokalsieger bei den A-Junioren wurde, hat einen "langfristigen Lizenzspielervertrag" unterschrieben.

Das sagen Keller und Pauli zu dem Deal

FC-Geschäftsführer Christian Keller kündigte bereits in einem vereinsinternen Podcast an, dass man Verträge von einigen Nachwuchsspielern verlängert habe und dies in den kommenden Tagen verkünden wolle. Paulis Aufstieg zum Lizenzspieler könnte also nur der Anfang sein.

"Julian bringt vieles mit, um ein richtig guter Innenverteidiger zu werden. Seine Robustheit, sein Tempo, seine Zweikampfstärke und allen voran auch seine Mentalität sorgen für viel positive Fantasie in seine weitere Entwicklung", zeigte sich der FC-Manager begeistert. "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Julian auch zukünftig daran arbeiten können, aus dieser Fantasie Realität werden zu lassen und seinen Durchbruch in unsere Lizenzspielermannschaft zu realisieren."

Der Verteidiger selbst identifiziert sich mit dem Verein und wartet auf seine Chance in der ersten Mannschaft: "Ich freue mich, meinen ersten Lizenzspielervertrag beim 1. FC Köln unterschrieben zu haben. Ich bin vor drei Jahren vom BVB nach Köln gekommen und habe mich hier auf Anhieb wohlgefühlt. Ich bin zwar in Düsseldorf aufgewachsen, fühle mich mittlerweile aber wie ein echter Kölner. Die Stadt und der Club passen sehr gut zu mir. Ich möchte mich hier durch hartes Training weiterentwickeln, um irgendwann im RheinEnergieStadion auflaufen zu können. Das ist mein großes Ziel."

Julian Pauli wurde ursprünglich in London geboren und kam bereits für deutsche Juniorennationalmannschaften wie die U16 oder das U17-Perspektivteam zum Einsatz. Über die Jugendakademien von Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund kam er 2021 in die Domstadt und kam bereits in der B-Jugend, A-Jugend und in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz.