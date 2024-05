Das ist der DFB-Fahrplan bis zum EM-Start

IMAGO/Uwe Koch

Bundestrainer Julian Nagelsmann präsentierte am Donnerstag den EM-Kader

Am 16. Mai präsentierte Bundestrainer Julian Nagelsmann in Berlin einen vorläufigen 27er-Kader für die Heim-Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland stattfinden wird. In großen Schritten geht es nun in Richtung Eröffnungsspiel, welches die DFB-Elf am 14. Juni gegen Schottland (Anstoß 21 Uhr) austragen wird.

Bis zum Ernstfall gibt es nur noch wenige Gelegenheiten für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, sich für das EM-Turnier einzuspielen. Ab dem 26. Mai trommelt Bundestrainer Nagelsmann seine Nominierten zusammen, bezieht zunächst ein gemeinsames Trainingslager im Weimarer Land.

Welche weiteren Termine stehen auf dem Weg zu dem Heim-Turnier noch an? Ab wann stehen dem Trainerteam alle Spieler zur Verfügung? Wer sind die letzten Testspiel-Gegner? Hier gibt es alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Der Fahrplan des DFB-Teams bis zum EM-Start

22. Mai: Im Finale der Europa League trifft Bayer Leverkusen in Dublin auf Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A (Anstoß 21 Uhr). Der deutsche Meister hat die EM-Fahrer Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz im Kader. Beim zuletzt angeschlagenen Wirtz habe er "keine Bedenken", betonte Bundestrainer Nagelsmann zuletzt.

25. Mai: Wieder ist die Werkself aus Leverkusen gefordert. Im Endspiel des DFB-Pokals spielen die Rheinländer gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Ein großes Problem sieht der Bundestrainer nicht. "Es ist immer besser, wenn Spieler mit Erfolgen zur Nationalmannschaft kommen", sagte der 36-Jährige.

26. bis 31. Mai: Nagelsmann trommelt seinen Kader zum Trainingslager im Weimarer Land zusammen. Von allen 27 nominierten Profis werden dabei zunächst noch sieben fehlen. Das Leverkusen-Trio Tah, Andrich und Wirtz wird nachkommen. Jeweils zwei Spieler von Real Madrid und Borussia Dortmund werden das Trainingslager aufgrund des Champions-League-Finales aber komplett verpassen. Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck werden erst im Juni zur Mannschaft dazustoßen. "Ich traue uns aber zu, alle zu integrieren", kommentierte Nagelsmann.

1. Juni: Im Londoner Fußball-Tempel Wembley trifft der BVB mit Mittelstürmer Füllkrug und Innenverteidiger Schlotterbeck im Endspiel der Königsklasse auf Real Madrid mit Mittelfeld-Motor Kroos und Abwehrchef Rüdiger. "Ich bin total unparteiisch, wir haben ja in beiden Lagern Spieler", betonte der Bundestrainer.

3. Juni: In Nürnberg steht das erste von zwei Länderspielen vor der EM an. Gegner ist die ebenfalls für das Turnier qualifizierte Ukraine. Neben den vier Champions-League-Finalisten wird auch der noch immer gesperrte Leroy Sané fehlen.

7. Juni: Die EM-Generalprobe erfolgt in Mönchengladbach gegen Griechenland. Der Europameister von 2004 ist nicht für das Turnier qualifiziert. Nach dem Abpfiff muss Nagelsmann der UEFA seinen endgültigen 26er-Kader für das Turnier melden. Sollte nicht ein Akteur per se aus Verletzungsgründen passen müssen, müsste der Bundestrainer einen Akteur also noch aus Leistungsgründen aussortieren.

9. Juni: Nach einem freien Tag bezieht die DFB-Auswahl ihr EM-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach. Fünf Tage später findet das Eröffnungsspiel in München gegen Schottland statt.