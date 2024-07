BVB offenbar kurz vor Transfer-Durchbruch

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Yan Couto (l.) soll der dritte Sommer-Neuzugang des BVB werden

Mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund bereits zwei Neuzugänge präsentiert. Im anstehenden Trainingslager in der Schweiz soll dann auch möglichst schon die nächste Verstärkung dabei sein. Einem Medienbericht zufolge steht der BVB kurz vor dem dritten Sommer-Transfer.

Laut "Bild" ist Rechtsverteidiger Yan Couto im "Anflug" auf den BVB. Demnach soll der 22-Jährige bereits an dem am Donnerstag beginnenden Trainingslager in Bad Ragaz dabei sein, um sich mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf die neue Saison vorzubereiten.

Schon seit einigen Tagen berichtet "Sky", dass sich der Brasilianer mit den Schwarz-Gelben grundsätzlich einig sein soll. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht fest, dass der 22-jährige Außenverteidiger nicht zum Trainingslager-Kader von Manchester City gehört. Ein klares Indiz für einen bevorstehenden Transfer.

BVB und Manchester City offenbar kurz vor Einigung

Alleine die Verhandlungen über eine Ablöse stehen einem Transfer noch im Wege. Doch auch da gibt es laut "Bild" gute Nachrichten für die Westfalen. Den Informationen der Boulevardzeitung zufolge nähern sich die beiden Champions-League-Teilnehmer in den Gesprächen immer weiter an.

Rund 30 Millionen Euro rufen die Citizens demnach für Couto auf. Die aktuelle Offerte des Bundesligisten beläuft sich auf 20 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Boni. Ob die Skyblues einem solchen Angebot bereits zustimmen werden, geht aus dem Bericht nicht hervor.

So oder so ist laut "Bild" klar, dass der BVB nicht mehr von einem Zuschlag entfernt ist. Die Chancen stehen gut, dass der Bundesligist den viermaligen Nationalspieler unter Vertrag nehmen kann, der für das Team von Pep Guardiola noch kein Pflichtspiel bestritt, dafür aber umso mehr bei seiner Leihe in Spanien überzeugte.

Allein in der abgelaufenen Saison sorgte Couto in 34 La-Liga-Einsätzen für Girona mit einem Tor und zehn Vorlagen für Aufsehen.