Wie RB Leipzig jetzt mit Xavi Simons plant

IMAGO/Laci Perenyi

Xavi Simons wird wohl zu RB Leipzig zurückkehren

Der Wechselpoker um den niederländischen EM-Star Xavi Simons soll bereits entschieden sein. Schon seit Tagen mehren sich die Medienberichte, wonach Fußball-Bundesligist RB Leipzig aktuell die besten Chancen auf ein erneutes Leihgeschäft mit dem Mittelfeldstar hat, der noch bis 2027 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Auch der FC Bayern hatte sich lange Zeit Hoffnungen auf eine Xavi-Verpflichtung gemacht.

Nachdem zuvor schon die "Bild"-Zeitung von dem Wunsch des 21-Jährigen berichtete, auch in 2024/2025 für RB Leipzig in der Bundesliga und Champions League aufzulaufen, gingen jüngste Berichte von "Sky" nun in eine ähnliche Richtung. Auch nach Informationen des TV-Senders soll es für die Roten Bullen die "klare Tendenz" in der Causa Xavi Simons sein, ein erneutes Leihgeschäft mit PSG perfekt zu machen.

Von einer Kaufoption für den Bundesligisten war bis zuletzt noch keine Rede, es gehe primär um die bevorstehende Spielzeit. Xavi soll den Wechsel zurück an den Cottaweg präferieren, weil er in Leipzig für sich die höchsten Chancen auf einen Stammplatz bei einem europäischen Topklub sehe.

Wie es in dem "Sky"-Bericht weiter hieß, hat sich RB Leipzig nun einen konkreten Zeitplan auferlegt, nach dem der Deal möglichst fix gemacht werden soll. Geht es nach den Sachsen, soll das Leihgeschäft nämlich bis spätestens Ende nächster Woche über die Bühne gehen. Dann nämlich kehrt Xavi aus seinem Sommer-Urlaub zurück, der aufgrund der Halbfinal-Teilnahme der Niederländer bei der EM entsprechend länger ausfiel.

Xavi soll direkt in Leipzig einsteigen

Nach Wunsch der RB-Bosse soll Xavi dann direkt nach Leipzig kommen und dort in die Saisonvorbereitung einsteigen. Sollte die Personalie bis dahin noch immer nicht geklärt sein, müsste der Kreativspieler wohl zunächst bei Paris Saint-Germain mittrainieren. Ein Umstand, den Leipzigs Verantwortliche um Sportdirektor Rouven Schröder nur allzu gerne vermeiden wollen.

Xavi Simons stand in der letzten Bundesliga-Saison 32 Mal für RB Leipzig auf dem Rasen und erzielte dabei acht Tore.