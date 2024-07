Müller-Ansage: Beim FC Bayern "alles auf dem Prüfstand"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Dauerbrenner beim FC Bayern: Thomas Müller

Nach der Heim-EM beendete Thomas Müller seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, beim FC Bayern will der Routinier dagegen noch ein bisschen weitermachen. Auf den Neustart unter Trainer Vincent Kompany freut sich der Dauerbrenner.

Am Rande eines Charity-Golf-Turniers von Felix Neureuther, ehemaliger Ski-Star und Freund von Thomas Müller, äußerte sich der Offensivmann zu einigen der brennendsten Fragen rund um seinen Herzensverein.

Vom Innenleben beim FC Bayern in den ersten Tagen der Vorbereitung hat Müller nach eigener Aussage noch nicht viel mitbekommen. "Aktuell bin ich im Urlaub. Dementsprechend habe ich meine eigenen Waldläufe zu machen", witzelte er gegenüber "Sky".

Der 34-Jährige ergänzte: "Erst am Montag steige ich ein, deswegen weiß ich über das Trainingsgeschehen beim FC Bayern aktuell leider wirklich nichts."

Müller geht an der Säbener Straße wohl in seine letzte Profi-Saison. Erst im vergangenen Dezember verlängerte er noch einmal um ein Jahr bis 2025.

Nun will der Münchner Fanliebling noch einmal angreifen. "Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht", hob Müller, der seit 2009 Teil des Teams ist, hervor.

Thomas Müller: Beim FC Bayern "steht alles auf dem Prüfstand"

Nach einer vollkommen verkorksten Spielzeit ohne großen Titel steckt der FC Bayern derzeit im Umbruch, vieles wird intern umgestellt, um zurück zu alter Stärke zu finden.

"Es ist natürlich eine spannende Phase, die für uns Spieler und den ganzen Verein beginnt. Der Auftakt nach so einer Saison, wo wir wirklich nicht zufrieden waren mit dem, was am Ende dabei rausgekommen ist, ist immer eine sehr lebendige Situation", verriet Müller.

Denn: "Jeder muss sich zeigen, jeder muss sich beweisen. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben einige neue Spieler, es steht alles auf dem Prüfstand."

In der Folge erwartet Müller "sehr viele interessante Situationen in den nächsten Wochen", schließlich ist der Konkurrenzkampf im Kader riesig. "Ich glaube, das macht das ganze Geschäft auch aus", fügte der Weltmeister von 2014 an.