Überraschungs-Trio sticht in Bayern-Vorbereitung heraus

IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern bereitet sich unter Neu-Trainer Vincent Kompany auf die Saison 2024/25 vor

Seit rund zwei Wochen bereitet sich der FC Bayern auf die anstehende Bundesliga-Saison vor. Weil aufgrund der zurückliegenden EM noch zahlreiche Top-Stars fehlen, versucht derzeit die zweite Reihe ihre Chance bei den Münchnern zu nutzen. Gleich drei Profis haben - teils überraschend - bislang einen sehr starken Eindruck hinterlassen.

Bevor der FC Bayern vom 31. Juli bis zum 5. August durch Asien tourt, standen bereits Mitte Juli der Trainingsauftakt und zuletzt auch ein Kurz-Camp am Tegernsee an (22. bis 25. Juli) an. Nicht mit dabei: Zahlreiche Stars, die zuletzt noch bei der EM oder der Copa América aktiv waren. In Abwesenheit von Jamal Musiala, Harry Kane und Co. spielten sich dafür zuletzt gleich drei Profis in den Vordergrund, die zuletzt eher in der hinteren Reihe waren oder sich ganz neu beweisen wollen.

Auffallend gut war unter anderem Sacha Boey. Dieser wurde zwar bereits im letzten Winter geholt, spielte aber dann unter Ex-Trainer Thomas Tuchel (auch verletzungsbedingt) kaum eine Rolle. Ganz anders bei Vincent Kompany. Immer wieder war zu beobachten, wie der neue Coach den 23-jährigen Franzosen lobte. Laut "tz" kommt beim FC Bayern zudem sehr gut an, in welchem körperlichen Top-Zustand sich der Verteidiger nun befindet.

Ein Grund dafür: Ein Personalcoach, den Boey extra nach der Saison engagierte, um fit zu werden. Zudem war der Abwehrmann schon eine Woche vor dem Trainingsstart an der Säbener Straße, um weiter an sich zu arbeiten. Das tut er zudem auch mit Blick auf die Sprache. Wie "Bild" berichtet, lernt Boey fleißig Deutsch, schiebt auch hier Extrastunden. Zudem kommt dem Franzosen laut der Boulevard-Zeitung zu Gute, dass Kompany Boey schon zweimal zum FC Burnley locken wollte und nun umso mehr auf ihn setzten könnte.

Neben Boey hofft auch Mathys Tel auf mehr Spielzeit. Nachdem die "tz" kürzlich berichtete, dass der FC Bayern aufgrund des großen Vertrauens in Tel keinen Nachfolger für den ausgeschiedenen Eric Maxim Choupo-Moting geholt hat, wurde zuletzt im Trainingslager der Münchner deutlich, wie viel sich der Franzose vorgenommen hat. Der Angreifer war der wohl auffälligste Spieler bislang, traf zuletzt im Test gegen Rottach-Egern (14:1) gleich drei Mal.

FC Bayern: Kompany mit Extra-Streicheleinheiten für Duo

Laut "Bild" dabei extrem ins Auge stechend: Kompany ist besonders interessiert daran, Tel weiterzuhelfen, nimmt ihn immer wieder beiseite, um ihm auf Französisch Laufwege zu erklären und ihm Mut zuzusprechen.

Überraschend stark präsentierte sich bislang auch Neuzugang Nestory Irankunda. Der 18-jährige Australier, der die Außenbahnen beackert, fiel mit mit seinen schnellen Dribblings und seinem Speed auf. Wie Tel wurde auch Irankunda mehrfach von Kompany mit Extra-Lob und Extra-Tipps bedacht.

Bevor der FC Bayern am 16. August mit dem DFB-Pokal-Spieler in Ulm in die Saison startet, steht die erwähnte Asientour an. Dort werden die meisten Nationalspieler wieder zum Team stoßen. Für Irankunda könnte das bedeuten, dass er vorerst in die Zweitvertretung zurück muss, wo er zu Beginn des Monats bereits seine ersten Spielminuten bestritt. Tel und Boey hingegen dürften sich größere Hoffnungen auf mehr Berücksichtigung machen.

Während die DFB-Stars um Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Co. zurückkehren werden und auch Neuzugang Joao Palhinha (Portugal) in Asien dabei sein wird, stoßen Alphonso Davies, Harry Kane, Kingsley Coman, Dayot Upamecano und auch der sich von einer OP nach der EM erholende Leroy Sané erst nach dem 5. August zum Team.