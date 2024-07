Weitere Transfers? Gladbach-Coach reagiert

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Gerardo Seoane lässt weitere Gladbach-Transfers offen

Viermal hat Borussia Mönchengladbach bislang auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach dem 3:1-Testspielsieg gegen Fortuna Sittard hat sich Gladbach-Coach Gerardo Seoane zu den Transferbemühungen der Fohlen geäußert.

"Wenn wir noch etwas machen, liegt unser Augenmerk da natürlich auf der Defensive. Bis zum Ende des Transferfensters kann in beide Richtungen immer etwas passieren", erklärte der 45-jährige Schweizer am Donnerstagnachmittag am "Sky"-Mikrofon.

Zwei Transfer-Coups sind Borussia Mönchengladbach bereits gelungen. Mit Kevin Stöger (ehemals VfL Bochum) haben die Fohlen einen der auffälligsten Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison ablösefrei unter Vertrag genommen. Zudem konnte Heidenheim-Torjäger Tim Kleindienst an den Rhein gelotst werden.

Hinzu kommen die ablösefreien Transfers von Philipp Sander (Holstein Kiel) und dem BVB-Juwel Charles Herrmann. Eine Verstärkung für die Defensive hat der Bundesligist allerdings noch nicht präsentiert, obwohl sich dort in der vergangenen Saison deutliche Qualitätsdefizite bemerkbar machten.

Gladbach: Seoane "zufrieden und sehr zuversichtlich"

"Wir haben bereits zwei Spieler im Offensiv- und einen im zentralen Bereich verpflichtet. Wir wissen, dass sich die Anzahl der Gegentore aus der vergangenen Saison nicht wiederholen darf", verteidigte Seoane die Transferpolitik des Traditionsklub. Der Cheftrainer sei mit dem aktuellen Kader "schon zufrieden und sehr zuversichtlich."

Verluste in der Defensivabteilung musste Gladbach in dieser Transferperiode bislang nicht verkraften. Hinter dem Verbleib von Innenverteidiger Nico Elvedi steht allerdings noch ein Fragezeichen. Bereits im Mai hatte "Bild" berichtet, dass der Schweizer bei einem passenden Angebot gehen darf.

Zuletzt machten Gerüchte um einen Wechsel des 27-Jährigen in die Premier League die Runde. Laut "WAZ" sollen die Gladbacher im Falle eines Elvedi-Abgangs mit Bernardo vom VfL Bochum einen Nachfolger bereits im Blick haben.