Mega-Schmerzgrenze des BVB für Adeyemi enthüllt

IMAGO/David Inderlied

Der BVB plant eigentlich fest mit Karim Adeyemi

In den vergangenen Tagen wurde aus losen Gerüchten, Karim Adeyemi von Borussia Dortmund habe das Interesse des italienischen Spitzenklubs Juventus Turin geweckt, ein warmer Flirt. Die Spielerseite soll sogar bereits mit den Bianconeri in Kontakt stehen, beim BVB soll man allerdings nur schwach werden, wenn eine satte Ablösesumme ins Spiel kommen sollte.

Juventus Turin soll mit Vertretern von BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi derzeit über die Konditionen eines möglichen Vertrages verhandeln, sollte man sich tatsächlich auf einen Wechsel einigen können. Das berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Sobald eine grundlegende Einigung über Gehalt, Laufzeit und Co. erzielt wurde, soll Juventus sich erstmals mit einer offiziellen Offerte an Borussia Dortmund wenden wollen, heißt es weiter.

Glaubt man der "Bild" sind die Aussichten der alten Dame aus Turin dann allerdings nicht die besten. Bei der Borussia soll man nicht wirklich Fan davon sein, Adeyemi im Sommer ziehen zu lassen. Zuletzt kursierende Spekulationen, der 22-Jährige werde zu den möglichen Verkaufskandidaten gezählt, treffen demnach schlicht nicht zu.

Abschied vom BVB? "Im Leben gibt es keine Garantien"

Vollkommen ausgeschlossen ist ein erfolgreiches Werben aus Italien angeblich zwar nicht, gesprächsbereit würde sich der BVB allerdings erst ab Offerten von "über 50 Millionen Euro" zeigen, so die Zeitung. Berichte, die Schmerzgrenze liege bei rund 30 Millionen Euro würden bei den Dortmundern nur "Schmunzeln" hervorrufen.

Konfrontiert mit den Gerüchten, erklärte BVB-Sportchef Lars Ricken zuletzt: "Jeden Tag steht irgendein Name in der Presse, der angeblich weg will und wie viel wir dann daran verdienen. In der Regel ist das dann einen Tag später wieder eingesackt. Wir haben nie eine Tür aufgemacht oder Zahlen genannt, von daher ist das für uns überhaupt kein Thema."

Adeyemi selbst wollte sich zuletzt hingegen nicht wirklich festlegen. "Dazu sagen kann ich nichts. Ich habe ein Dortmund-Trikot an und ich bin auch sehr glücklich, ein Dortmund-Trikot anzuhaben", erklärte Adeyemi am Rande des Testspiels gegen Erzgebirge Aue (1:1) und ergänzte: "Im Leben gibt es keine Garantien."