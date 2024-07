Hummels-Wechsel in Gefahr?

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Mats Hummels sucht noch nach einem neuen Klub

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund ist Mats Hummels mittlerweile fast einen Monat vereinslos. Doch obwohl die Saison in den großen Ligen in wenigen Wochen beginnt, lässt sich der frühere BVB-Verteidiger offenbar weiter Zeit mit der Entscheidung, wo er fortan spielen will. Das sorgt bei Champions-League-Teilnehmer FC Bologna, wo Hummels zuletzt intensiv gehandelt wurde, für Unruhe.

FC Bologna, RCD Mallorca, FC Sevilla, zuletzt Real Madrid: Spekulationen um das neue Zuhause von Rio-Weltmeister Mats Hummels gab es in den letzten Wochen zuhauf. Während sich die Gerüchte um die Königlichen zuletzt in Luft auflösten, deutete vieles auf einen baldigen Wechsel des früheren BVB-Stars nach Bologna hin.

Der Serie-A-Vertreter qualifizierte sich nach einer starken Saison für die Champions League, Routinier Hummels soll dem Vernehmen nach dabei mithelfen, den italienischen Klub voranzubringen. Laut Medienberichten aus Italien und Deutschland soll dem 35-Jährigen gar ein unterschriftsreifer Einjahresvertrag vorliegen, der mit einem Gehalt von drei Millionen Euro garniert wäre.

Aus Bologna wäre es zudem nur eine Flugstunde weit nach München, wo Hummels' Sohn eingeschult wird. Immer wieder hieß es, dass der Abwehrspieler nach seinem Abschied vom BVB möglichst in Reichweite seines Nachwuchses bleiben möchte. Heuert Hummels also zeitnah im Norden Italiens an?

Bologna wundert sich über Hummels

Offenbar nicht. Denn wie der "Corriere dello Sport" erfahren hat, soll Hummels sich noch mehr Bedenkzeit erbeten haben. Dabei sei eine Reise nach Bologna sowie ein Medizincheck schon gebucht gewesen. In der Tageszeitung heißt es weiter, der frühere Dortmunder habe noch einige persönliche Dinge zu klären, bevor er den nächsten Schritt machen will.

Zwar wollen die Bologna-Verantwortlichen nach "Corriere dello Sport"-Infos (vorerst) keinen Druck auf Hummels ausüben, wundern sich aber über die "Vollbremsung" des Weltmeisters von 2014 und planen schon, wer als möglicher Ersatz geholt werden könnte, falls der Hummels-Wechsel platzt.

Beim Champions-League-Teilnehmer soll Hummels eigentlich Italien-Star Riccardo Calafiori ersetzen, der vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht.

Wann mit einer Entscheidung von Hummels gerechnet werden kann, ist nicht bekannt. Bologna startet am 18. August mit einem Heimspiel gegen Udinese in die neue Serie-A-Saison.