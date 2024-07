Verwirrung um England-Offerte für Leipzig-Star Olmo

IMAGO/KAI SCHWOERER

Die Zukunft von Dani Olmo bei RB Leipzig ist offen

Die Ausstiegsklausel von Dani Olmo bei RB Leipzig ist bereits seit einigen Tagen abgelaufen. Dennoch ist ein Verbleib des Europameisters bei den Sachsen mehr als fraglich. Zuletzt wurden der FC Barcelona, FC bayern und Manchester City als potentielle Abnehmer gehandelt. Über eine Offerte der Citizens herrscht nun allerdings Verwirrung.

Die Klausel von Dani Olmo bei RB Leipzig ist am Samstag um 23:59 Uhr verstrichen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte ein Klub den 26-Jährigen für 60 Millionen Euro aus seinem bis 2027 datierten Vertrag loseisen können. Doch kein Interessent schlug zu. "Sky" zufolge sind die Leipziger Verantwortlichen aber bereit, den Spieler ziehen zu lassen, sollte ein Klub ein Angebot im Bereich der Klausel abgeben.

Einen ersten Vorstoß wagte laut ""Sky" und "Mundo Deportivo" der FC Barcelona. Laut spanischer "Sport" sollen die Katalanen allerdings mit einer Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro bei dem Bundesligisten abgeblitzt sein. Laut "Sky"-Reporter führt der spanische Top-Klub das Transfer-Rennen um den DFB-Schreck aber dennoch an.

RB Leipzig: Doch kein City-Angebot für Dani Olmo?

Weiter heißt es, dass an den Gerüchten um ein Angebot von Manchester City für Olmo nichts dran sei. Das französische Online-Portal "Footmercato" hatte zuvor vermeldet, dass auch der englische Meister im Werben um den Offensiv-Star von RB Leipzig ernst macht und ebenfalls mit einer Offerte in Sachsen vorstellig geworden ist.

Demnach sei ein Wechsel Olmos in die Premier League aber sowieso eher unwahrscheinlich, da der spanische Nationalspieler einen Wechsel zum FC Barcelona bevorzuge. "Footmercato" will erfahren haben, dass der Agent des Europameisters am Wochenende in der spanischen Metropole zu Gast ist, um mit dem Management der Blaugrana zu sprechen.

Als potentiellen Ersatz haben die Roten Bullen laut Hinze weiterhin Francisco Conceição vom FC Porto im Visier, der den Bundesligisten mindestens 20 Millionen Euro kosten würde.