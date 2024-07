Urbig im Torwart-Duell vorne: "Bedeutet mir total viel"

IMAGO/Herbert Bucco

Jonas Urbig (r.) hat die Nase derzeit vor Marvin Schwäbe

Torwart-Hoffnung Jonas Urbig wird beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln voraussichtlich als neuer Stammkeeper in die neue Saison gehen. Nach seiner Leih-Rückkehr von der SpVgg Greuther Fürth will sich der Youngster nun bei seinem Heimatverein festspielen.

Urbig durchlief zehn Jahre lang sämtlich Jugendstationen beim 1. FC Köln, gilt schon lange als Top-Talent im Verein. Selbst als kommender Nationaltorwart wurde er schon ins Gespräch gebracht. Da zu hielt sich der Torhüter selbst gegenüber der "Bild" aber noch bedeckt: "Das kann ich gar nicht beantworten, ich bin ja hier beim 1. FC Köln, nicht bei der Nationalmannschaft. Über das Lob habe ich mich gefreut, konnte das aber gut einordnen."

Zunächst geht es für das Eigengewächs der Kölner darum, sich bei seinem Stammverein als neue Nummer eins zwischen den Pfosten zu etablieren. Urbig wird vor Marvin Schwäbe den Vorzug erhalten, der im letzten Jahr noch Stammkraft in der Bundesliga war.

"Das bedeutet mir total viel. Trotzdem ist es wichtig, dass ich jeden Tag meine Leistung bringe. Dafür bin ich hier und dem will ich gerecht werden", meinte Urbig, der als Teenager zuletzt zweimal in die 2. Bundesliga verliehen wurde und bei Jahn Regensburg und in Fürth jeweils mit starken Leistungen glänzte.

Urbig will zur U21-EM im nächsten Jahr

Im Torwart-Duell mit Schwäbe hat Urbig die Nase derzeit vorne, er betonte aber dennoch die gute Beziehung zu seinem Konkurrenten. "Ich möchte immer spielen. Die Konstellation gerade ist eine gute Sache. Über alles andere mache ich mir keine Gedanken. Marvin hat drei Jahre lang in Köln Bundesliga gespielt, das fehlt mir noch. Unser Austausch ist gut, wir sprechen über viele Szenen", meinte der gebürtige Euskirchener.

Neben vielen Einsatzminuten für den 1. FC Köln will sich Urbig in der kommenden Saison auch im Tor der deutschen U21-Nationalmannschaft weiter festspielen. Im nächsten Jahr wird in der Slowakei die U21-Europameisterschaft stattfinden, bei der Urbig ebenfalls auf viel Einsatzzeiten hofft.