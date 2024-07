Werder-Coach mit klarer Aussage zur Keita-Zukunft

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Naby Keita erlebte in Bremen bisher eine Zeit zum Vergessen

Seine erste Saison bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen war absolut zum Vergessen. Naby Keita entpuppte sich in der letzten Spielzeit zu einem der größten Flops, nachdem er zunächst sportlich deutlich unter den Erwartungen zurückblieb und im Saison-Endspurt lediglich mit Undiszipliniertheiten und seinem Rausschmiss für Schlagzeilen sorgte. Erhält der Mittelfeldstar noch eine zweite Chance an der Weser?

Diese zumindest wollte ihm Cheftrainer Ole Werner im Gespräch mit "Sky" am Freitag noch nicht grundsätzlich verwehren.

"Die Absprache sowohl mit ihm als auch mit seinem Management ist, dass wir das Olympia-Turnier abwarten und uns danach zusammensetzen. Auch da wird es sportliche Themen geben, aber auch wirtschaftliche Themen. Die Frage ist: Gibt es Möglichkeiten, sich zu verändern für ihn? Will er das machen oder nicht? Wie schätzen wir das Ganze ein?", so Coach Werner, der Keita im April nach einem Disput aus dem Profi-Kader geworfen hatte.

Insgesamt stand Keita, der im Sommer 2023 vom FC Liverpool zu Werder Bremen gewechselt war, nur ein einziges Mal in der Startelf der Hanseaten, hinkte auch nach mehreren Verletzungspausen den hohen Ansprüchen an sich meilenweit hinterher.

Keita als Fahnenträger für Guinea

"Klar ist: Es sind Dinge vorgefallen, die das Ganze vorbelasten. Trotz alledem ist es so, dass wir uns nach Olympia zusammensetzen werden und sondieren, welche Möglichkeiten wir haben. Wir werden eine Lösung finden, mit der beide Seiten auch leben können", zeigte sich Ole Werner um einen fairen Umgang mit Keita bemüht, der aktuell die heiße Vorbereitungsphase der Bremer sowieso verpasst.

Keita weilt derzeit mit der Auswahl seines Heimatlandes Guinea bei den Olympischen Spielen in Frankreich. Bereits am Mittwoch hatte er dort mit seinem Team das erste Spiel gegen Neuseeland mit 1:2 verloren. Keita durfte für Guinea bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend sogar die ehrenvolle Aufgabe des Fahnenträgers übernehmen.