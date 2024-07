Bayern-Star offen für Drecksarbeit

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kämpft beim FC Bayern um einen Stammplatz: Eric Dier

Im vergangenen Winter kam Eric Dier zum FC Bayern, um den Engpass in der Abwehrmitte zu beheben. Auch nach der Rückkehr der etablierten Kräfte blieb der Engländer unter Coach Thomas Tuchel in der Startelf und erledigte seinen Job solide. Nach dem Trainerwechsel werden die Karten in der Innenverteidigung allerdings neu gemischt. Kein Grund für Dier, an sich zu zweifeln.

Angeführt von Vincent Kompany will der FC Bayern in der neuen Saison zurück an die Spitze - national wie international. Die Vorbereitung beim Rekordmeister ist in vollem Gange, der Konkurrenzkampf auf den unterschiedlichen Positionen spitzt sich zu.

Im Rennen um die begehrten Plätze mischt auch Eric Dier mit. Der Defensiv-Allrounder kam im Januar von Tottenham Hotspur nach München und avancierte schnell zur Stammkraft.

Vieles deutet derzeit jedoch darauf hin, dass der Routinier vorerst nur Herausforderer sein wird. Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Neuzugang Hiroki Ito und Rückkehrer Josip Stanisic sind ebenfalls im Rennen, einzig Ersterer gilt als Verkaufskandidat.

Davon will sich Dier aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Video-Format "My Position" von "FC Bayern TV" legte der 30-Jährige jetzt noch einmal dar, wie er Partien auf höchstem Niveau angeht.

"Es ergibt keinen Sinn, vor dem Spiel zu emotional oder aufgeregt zu werden. Man will ja die Energie für das eigentliche Spiel in sich behalten", verdeutlichte Dier.

Eric Dier bereit für Drecksarbeit beim FC Bayern

Dem ehemaligen englischen Nationalspieler, der mit Bayern-Torjäger Harry Kane eng befreundet ist, ist wichtig zu betonen, dass auch die vielzitierte Drecksarbeit dazugehört.

"Egal, wie schön wir den Fußball machen, es wird immer Momente geben, in denen man einen Zweikampf, eine Grätsche oder eine Rettungsaktion machen muss", hob der Rechtsfuß hervor.

In München hat Dier zunächst bis 2025 unterschrieben. Die Verantwortlichen sollen seine Zuverlässigkeit schätzen, sodass ein Verbleib beim FC Bayern über den kommenden Sommer hinaus nicht ausgeschlossen ist.