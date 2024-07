Bleibt Bayer vor dem FC Bayern? Magath lässt aufhorchen

IMAGO/Zoonar.com/Markus Wissmann

Erwartet einen wiedererstarkten FC Bayern: Felix Magath

In der vergangenen Bundesliga-Saison beendete Bayer Leverkusen die Dauer-Dominanz des FC Bayern. Trainer-Urgestein Felix Magath erwartet auch 2024/2025 ein spannendes Duell.

Nach elf Meisterschaften in Folge nur Tabellendritter zu werden, passt nicht zum Selbstverständnis des FC Bayern - zumal die Münchner nach 34 Spieltagen unglaubliche 18 Punkte Rückstand auf Champion Bayer Leverkusen hatten.

In der Folge wurde an der Säbener Straße mächtig aufgerüstet, ein personeller Umbruch ist in vollem Gange. Unter der Führung von Vincent Kompany, der Thomas Tuchel als Übungsleiter abgelöst hat, will der Rekordmeister zurück an die Spitze.

Kultcoach Felix Magath will sich noch nicht festlegen, was das Titelrennen angeht, rechnet aber fest mit einem wiedererstarkten FC Bayern.

"Sagen wir so: Ich glaube, dass Harry Kane nach dem Gewinn der Torjägerkanone 2023/24 in der neuen Saison erstmals auch einen Titel mit einer seiner Mannschaften feiern kann", prophezeite der 71-Jährige im Interview mit dem "kicker".

Bayer Leverkusen oder FC Bayern? Magath gibt Prognose ab

Zugleich verwies Magath auf die nach wie vor topbesetzten Überflieger aus Leverkusen.

"Die Mannschaft ist weitgehend zusammengeblieben, und die Vereinsführung arbeitet sehr harmonisch zusammen", lobte er den Austausch zwischen Erfolgstrainer Xabi Alonso, Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und den übrigen Offiziellen.

Magaths Prognose: "Ich traue den Leverkusenern zu, dass sie wieder um die Meisterschaft mitspielen, auch wenn sie vermutlich nicht noch einmal eine Saison ohne eine einzige Bundesliga-Niederlage hinlegen werden."

28 Begegnungen hatte die Werkself für sich entschieden, sechs weitere Partien endeten unentschieden. Entsprechend einig war sich Fußball-Deutschland, dass es selten einen verdienteren Meister gegeben hat.

Bayer eröffnet die neue Bundesliga-Spielzeit am 23. August bei Borussia Mönchengladbach (Anstoß 20:30 Uhr). Zwei Tage später legt auch der FC Bayern los, ebenfalls in der Fremde: Erster Gegner ist der VfL Wolfsburg (15:30 Uhr).