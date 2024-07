Boss von CL-Klub äußert sich zu Hummels-Gerüchten

IMAGO/Mickael Chavet

Mats Hummels wird mit dem FC Bologna in Verbindung gebracht

Dass der italienische Champions-League-Teilnehmer FC Bologna an einer Verpflichtung des vereinslosen Mats Hummels interessiert ist, gilt schon seit einigen Wochen als sicher. Nun hat sich auch Klubboss Claudio Fenucci erstmals öffentlich zu der Angelegenheit geäußert.

Rund um die Vorstellung des neuen Stürmers Thijs Dallinga sprach Bolognas CEO Fenucci auch über die Gerüchte zu Mats Hummels, die zuletzt immer heißer wurden.

"Der Abgang von Riccardo Calafiori zwingt uns, einen neuen Innenverteidiger zu suchen", bestätigte der Geschäftsführer des Überraschungsfünften der letzten Serie-A-Saison zunächst.

Später ging Fenucci dann auch noch konkret auf die Personalie Mats Hummels ein, indem er den direkten Austausch mit dem 2014er-Weltmeister bestätigte und über den Stand der Gespräche informierte.

"Wir müssen hier nicht über die Gespräche mit Hummels sprechen, aber wir haben ihm das Projekt und unsere Stadt vorgestellt. Wir warten darauf, dass er sich entscheidet. Es gibt keine Frist, aber wenn die Bedingungen nicht gegeben sind, müssen wir uns nach anderen Spielern umsehen", wurde der Klubchef weiter zitiert.

Hummels selbst hält sich noch bedeckt

Fenucci erinnerte auch daran, dass in der Vergangenheit schon mehrere Fußballer-Größen ihre aktive Karriere in Bologna haben ausklingen lassen: "Die Stadt hat diese Veranlagung, so scheint es", meinte der Funktionär.

In der Tat spielten beim FC Bologna, der in seiner Vereinshistorie sieben Mal italienischer Meister (zuletzt 1964) und zweimal italienischer Pokalsieger (zuletzt 1974) wurde, in der Vergangenheit schon zahlreiche Altstars, vor allem ehemalige italienische Nationalspieler

Mats Hummels selbst hatte sich in den vergangenen Tagen bedeckt zu seiner weiteren fußballerischen Zukunft gehalten. Er zeigte sich zwar aktiv in den sozialen Medien, allerdings ohne konkret auf einen möglichen neuen Klub einzugehen.