Medien: De Ligt der "ideale Kandidat" für Real Madrid

Matthijs de Ligt will den FC Bayern angeblich verlassen

Dass der FC Bayern im Sommer 2024 prominente Spieler zu Geld machen muss, ehe weitere Verstärkungen unter Vertrag genommen werden können, stellte Klub-Patron Uli Hoeneß zuletzt unmissverständlich klar. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist der von Abwehrstar Matthijs de Ligt. Gerüchte um ein Engagement bei Manchester United verstummten zuletzt zwar etwas, nun soll aber ein neuer Interessent in den Poker eingestiegen sein.

Auf der Suche nach einem neuen Mann für die Abwehrzentrale soll Real Madrid die Entwicklungen um Matthijs de Ligt vom FC Bayern genau beobachten. Das berichtet die Online-Zeitung "El Nacional".

Demnach haben sich die Königlichen allerdings eine klare Grenze gesetzt und werden maximal 40 Millionen Euro für einen neuen Innenverteidiger investieren. Eine Summe, die im Fall des Niederländers etwas zu niedrig ausfallen könnte.

Dem Bericht zufolge ist allerdings nicht auszuschließen, dass de Ligt seinerseits den Druck auf den FC Bayern erhöht. Der 24-Jährige suche "verzweifelt nach einem Ausweg" aus den Reihen des deutschen Fußball-Rekordmeisters, heißt es. Für Real wiederum sei de Ligt nach der Absage von Frankreich-Talent Leny Yoro der "ideale Kandidat".

FC Bayern verlangt angeblich 50 Millionen Euro

Yoro wiederum hat sich vor Kurzem ausgerechnet Manchester United angeschlossen, das lange auch sehr intensiv um de Ligt gebuhlt haben soll. Ad acta ist das Interesse der Red Devils am niederländischen Nationalspieler durch die Verpflichtung Yoros aber wohl noch nicht gelegt.

Die "Bild" berichtete zuletzt allerdings, dass United Lediglich rund 30 Millionen Euro geboten haben soll, die Münchner aber etwa 50 Millionen Euro verlangen sollen. Eine Summe, von der auch die 40 Millionen Euro, die Madrid angeblich maximal investieren will, noch ein gutes Stück entfernt sind.

Für ein Engagement de Ligts am Old Trafford spricht hingegen eine Aussage von Hoeneß, der am Sonntag vielsagend verlauten ließ: "De Ligt ist Holländer, der Trainer bei Manchester United ist Holländer."