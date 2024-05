Real Madrid gibt FC Bayern und BVB einen Korb

IMAGO/Eurasia Sport Images

Arda Güler soll bei Real Madrid bleiben

Sowohl der FC Bayern als auch Bundesliga-Rivale BVB haben es Medienberichten zufolge auf ein Top-Talent von Real Madrid abgesehen. Doch zu einem Wechsel wird es im Sommer wohl nicht kommen.

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Real Madrid plant auch in der kommenden Saison mit Arda Güler. Das hat Cheftrainer Carlo Ancelotti nach dem 4:4 gegen den FC Villarreal deutlich zum Ausdruck gebracht.

"Arda wird sehr wichtig für uns sein in der Zukunft, er hat mehr Tore geschossen als Minuten gespielt", so der Italiener nach dem Doppelpack des jungen Türken am vorletzten LaLiga-Spieltag. Der gerade einmal 19-Jährige hatte die Königlichen nach 14 Minuten in Führung gebracht, kurz vor der Halbzeit erhöhte er zum zwischenzeitlichen 4:1. Der ehemalige Leipziger Alexander Sörloth verhinderte den sicher geglaubten Sieg des Meisters in der zweiten Halbzeit allerdings mit einem Hattrick in nur acht Minuten.

Für Güler waren es die Saisontore fünf und sechs, schon an den beiden Spieltagen zuvor gegen Granada (4:0) und Alavés (5:0) war er erfolgreich - und das bei gerade einmal 287 Einsatzminuten.

FC Bayern oder BVB statt Real Madrid?

Angefangen hatte die Spielzeit des offensiven Mittelfeldspielers denkbar schlecht. Kurz nach seinem Wechsel von Fenerbahce zu Real Madrid zog er sich eine Meniskusverletzung zu, durch die er die gesamte Hinrunde ausfiel. Erst im Januar gab er sein Debüt für Los Blancos, seither kommt er auf zehn Einsätze in der Liga. Beim Remis gegen Villarreal absolvierte er zum zweiten Mal die vollen 90 Minuten.

Aufgrund der schweren Verletzung und der großen Konkurrenz im Kader war im Frühjahr spekuliert worden, dass Real Madrid das Offensivtalent zur kommenden Saison ausleiht. Von dieser Idee hat laut "Marca" aber auch längst die Klubführung Abstand genommen, zu enttäuschend seien aus Sicht der Madrilenen vergangene Leihgeschäfte ausgegangen.

Das spanische Portal "Defensa Central" hatte Güler zuletzt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch "El Nacional" berichtete von einem angeblichen Interesse, der BVB habe den Youngster zudem ebenfalls auf dem Zettel.