Werder Bremen offenbar heiß auf Drittliga-Verteidiger

IMAGO/MI News

Wird bei Werder Bremen gehandelt: Verteidiger Josh Knight

Werder Bremen spielte mit Tabellenplatz neun nach 34 Spieltagen die beste Bundesliga-Saison seit fünf Jahren. Um den Kader für das neue Spieljahr noch breiter aufzustellen, sichten die Klubbosse bereits intensiv den Transfermarkt und sind dabei wohl auf einen englischen Drittliga-Spieler aufmerksam geworden.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Angeblich soll nämlich Innenverteidiger Josh Knight bei Werder Bremen auf dem Zettel stehen. Der 26-Jährige steht bei Peterborough United unter Vertrag, die in der drittklassigen League One in England an den Start gehen.

In der mit 24 Teams sehr großen dritthöchsten Spielklasse auf der Insel bestritt der in Leicester geborene Verteidiger satte 43 Partien, hinzu kommen weitere 15 weitere Pflichtspiele für seinen Klub in den weiteren Wettbewerben in England.

Über das angebliche Interesse der Bremer an dem Abwehrspieler hatte am Sonntag die Zeitung "Peterborough Telegraph" berichtet.

Josh Knights Arbeitspapier läuft in diesem Sommer aus, er könnte den Klub aus dem Osten Englands also ablösefrei verlassen. Er habe von seinem bisherigen Klub zwar eine Offerte zur Vertragsverlängerung erhalten, diese allerdings bis dato noch nicht angenommen.

Klubboss will Verteidiger noch halten

In seiner bisherigen Profi-Karriere bestritt der Defensivmann noch kein Premier-League-Spiel, war aber immerhin schon 73 Mal in der zweitklassigen Championship für Peterborough United (2021/2022) und Wycombe Wanderers (2020/2021) am Ball.

Neben Werder Bremen soll Knight auch bei mehreren englischen Zweitligisten ins Visier geraten sein, außerdem wird das Interesse gleich mehrerer ausländischen Klubs vermeldet.

"Er wird viele Angebote bekommen, aber er ist ein Junge aus Leicester, also nicht weit weg von uns, man weiß also nie", hat Klubboss Darragh MacAnthony zuletzt im Podcast "Hard Truth" (via Peterborough Telegraph) die Hoffnungen noch nicht aufgegeben, den Spieler doch noch im Verein halten zu können.