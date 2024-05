Verwirrung um BVB-Interesse an Kolo Muani

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Randal Kolo Muani (l.) wurde zuletzt beim BVB gehandelt

Zuletzt wurde Eintracht Frankfurts ehemaliger Torjäger Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ob das spektakuläre BVB-Gerücht wirklich heiß ist, ist aber unklar.

Über das angebliche Dortmunder Interesse hatte die französische Sportzeitung "L'Équipe" geschrieben. Demnach sei Kolo Muani beim BVB bei der Suche nach einem neuen Stürmer und Konkurrenten für Niclas Füllkrug die "Priorität" des BVB.

50 Millionen Euro Ablöse seien die Schwarz-Gelben bereit, für den 25 Jahre alten Franzosen zu berappen, hieß es - ein neuer Vereinsrekord. Womöglich könne der Deal über eine Leihe mit Kaufoption abgewickelt werden.

Ganz anders bewerten allerdings deutsche Medien die spannende Personalie. Laut "Bild" sei ein Wechsel Kolo Muanis zum BVB "unwahrscheinlich". Im Zentrum der Stürmersuche stehe Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), der dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag für die vergleichsweise geringe Summe von 18 Millionen Euro zu haben sein soll. "Sky" vermeldet, an den BVB-Gerüchten um Kolo Muani sei "überhaupt nichts dran".

Eine Bundesliga-Rückkehr des Vize-Weltmeisters von 2022 scheint also zumindest nicht unmittelbar bevor zu stehen.

Erst Eintracht Frankfurt, dann PSG, dann BVB?

PSG hatte für Kolo Muani im vergangenen Sommer satte 95 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überwiesen. Diese Summe rechtfertigte er in Paris bislang aber nicht. Neun Tore und sechs Vorlagen in 40 Pflichtspielen lautet seine durchwachsene Bilanz.

Für Eintracht Frankfurt hatte Kolo Muani noch 26 Treffer und 17 Assists in wettbewerbsübergreifend 50 Einsätzen erzielt. Nach einem zähen Poker ging dann kurz vor Transferschluss sein Wechsel zu PSG über die Bühne.

Dort wird es zur neuen Saison eine Zäsur in der Offensivabteilung geben: Kylian Mbappé verlässt den Klub nach sieben Jahren. Den Superstar zieht es allem Anschein nach zu Real Madrid.