Hertha BSC verliert bei Dardai-Abschied

Pal Dardai verlässt Hertha BSC

Hertha BSC hat das letzte Spiel unter Pal Dardai als Trainer verloren. Bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück mussten sich die Berliner mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erzielte Trainersohn Palko Dardai (5. Minute) früh die Hertha-Führung.

Niklas Wiemann (44.) traf kurz vor der Halbzeitpause zum Ausgleich der Gastgeber. In einer ereignisarmen Partie sorgte Kwasi Okyere Wriedt (76.) für den Siegtreffer des VfL. Durch die Niederlage beendete die Hertha die Saison in der 2. Liga auf dem neunten Platz. Osnabrück stand schon zuvor als Schlusslicht fest.

In der kommenden Saison soll ein neuer Trainer die Hertha zurück in die Bundesliga führen. Klub-Ikone Pal Dardai soll in einer anderen Funktion im Verein arbeiten. Es war bereits die dritte Amtszeit als Chefcoach für den Rekordspieler der Berliner.

Auch beim Spielerpersonal werden Veränderungen erwartet. Topscorer Haris Tabakovic (22 Tore) und Publikumsliebling Fabian Reese sollen aber möglichst gehalten werden. Osnabrück muss in der 3. Liga einen Neustart hinlegen.