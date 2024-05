FC Bayern verkündet Top-Gegner auf Audi Summer Tour

IMAGO/Ulmer

Harry Kane (l.) trifft im August auf seinen Ex-Klub

Zum insgesamt neunten Mal wird der FC Bayern im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf seine Audi Summer Tour gehen. Dieses Mal wird die Tour erneut nach Fernost gehen, erstmals ist dabei ein mehrtägiger Aufenthalt in Südkorea geplant. Jetzt hat der deutsche Rekordmeister weitere Details zu der Reise bekanntgegeben.

Die Audi Summer Tour wird in diesem Jahr unter anderem ein Testspiel gegen den englischen Topklub Tottenham Hotspur beinhalten. Die Partie gegen den Ex-Verein von Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane wird am 3. August im World Cup Stadium der südkoreanischen Hauptstadt Seoul stattfinden. Darüber hat der FC Bayern am Montag informiert.

Die Partie zwischen den Münchnern und den Londonern findet im Rahmen der "Coupang Play Serie" statt, wie der FC Bayern auf seiner Vereinshomepage weiter vermeldete.

Die Organisatoren gehen von einem sehr großen Zuschauer-Interesse aus, da auf beiden Seiten jeweils ein südkoreanischer Starspieler unter Vertrag steht. Beim FC Bayern ist das bekanntermaßen Min-jae Kim, der gerade seine erste Spielzeit in München beendet hat.

FC Bayern freut sich auf Trip nach Südkorea

Auf Seiten der Londoner gehört Heung-min Son seit vielen Jahren zu den größten Starspielern des Teams und wird bei der Reise in die Heimat ebenfalls dabei sein. Die Veranstalter rechnen entsprechend mit einem ausverkauften Stadion - 67.000 Zuschauer fasst die WM-Arena von 2002.

Die Audi Summer Tour ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Sommer-Vorbereitung des FC Bayern. Nachdem sie in den ersten Jahren vor allem in den USA durchgeführt wurde, macht sie nun zum insgesamt vierten Mal Station in Südostasien.

"Unsere Audi Summer Tour-Premiere in Südkorea wird eine besondere Reise - für Min-jae Kim wie für den ganzen FC Bayern. Wir freuen uns auf den kulturellen Austausch und darauf, interessante neue Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen, um das Land und die Menschen besser kennenzulernen", hatte Bayerns stellvertretender Vorstandsvorsitzender Michael Diederichs schon im März zur geplanten Südkorea-Reise gesagt.