FC Schalke 04 verkündet überraschende Torwart-Entscheidung

IMAGO/RHR-FOTO

Michael Langer (l.) bleibt dem FC Schalke 04 treu

Der FC Schalke 04 setzt etwas überraschend auch in der Saison 2024/2025 auf den langjährigen Ersatzkeeper Michael Langer.

Der Zweitligist gab am Mittwoch die Vertragsverlängerung des 39 Jahre alten Österreichers um ein weiteres Jahr bekannt. Langer geht damit in seine achte Saison auf Schalke.

"Wir freuen uns, mit Michael weiterhin einen erfahrenen Torwart im Team zu haben, von dem die jungen Spieler auf und neben dem Platz viel lernen können", sagte Sportdirektor Marc Wilmots. "Im Trainingsbetrieb hat er eine wichtige Rolle als Mitspieler und Ansprechpartner eingenommen und war auf dem Platz immer mit guten Leistungen zur Stelle, als er gebraucht wurde."

Langer erklärte: "Ich freue mich, auch in der kommenden Saison die Torwarthandschuhe zu tragen und für das Team da zu sein. Auf und neben dem Platz möchte ich meine Erfahrung mit den Jungs teilen und zu einer erfolgreichen Saison beitragen."

Der Torhüter war 2017 vom schwedischen Klub IFK Norrköping zu Schalke gewechselt. Als Charakter in der Kabine war er in seiner S04-Zeit stets mehr gefragt als auf dem Platz zwischen den Pfosten. Lediglich achtmal kam Langer für die Knappen in Pflichtspielen zum Einsatz.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann hat wohl keine Zukunft

Schalke hatte den Routinier nach der abgelaufenen Saison bereits verabschiedet, ließ sich dabei aber eine Hintertür offen, da es hieß, dass Langers Arbeitspapier "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht verlängert werde. Nun geht es für ihn also doch weiter auf Schalke.

Saison Nr. 8 bei Königsblau 🧤#S04-Keeper Michael Langer hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert und ist auch in der Saison 2024/2025 Teil des Torhüter-Teams.



Schön, dass du bleibst, Michi! 💙 — FC Schalke 04 (@s04) 12. Juni 2024

Stand jetzt stehen beim S04 für die kommende Spielzeit damit gleich fünf Torleute unter Vertrag. Neben Langer sind dies Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann, Leih-Rückkehrer Justin Heekeren, Talent Luca Podlech sowie Urgestein Ralf Fährmann.

Mit dem 35-Jährigen soll die sportliche Leitung der Schalker aber nicht mehr planen. Sein bis 2025 laufender Kontrakt soll aufgelöst werden. Vermutlich muss Schalke ihm dafür aber eine Abfindung zahlen.