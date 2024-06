Guirassy lässt mit BVB-Aussagen aufhorchen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy steht im Transfer-Fokus

Serhou Guirassy ist einer der heißesten Transfer-Kandidaten in diesem Sommer. Der Stürmer des VfB Stuttgart lässt jetzt mit Aussagen zu einem möglichen Wechsel in Richtung Borussia Dortmund aufhorchen.

Wo spielt Serhou Guirassy in der kommenden Saison? Die Frage treibt nicht nur Fans des VfB Stuttgart um. Der Stürmer, der in der abgelaufenen Spielzeit 28 Mal für die Schwaben getroffen hat, weckt im In- und Ausland Interesse.

Medienberichten zufolge macht Borussia Dortmund Ernst im Rennen um den Nationalspieler Guineas. Der 28-Jährige scheint für einen Transfer ins Ruhrgebiet zumindest offen zu sein.

Guirassy: BVB ein "großer Klub"

Er könne sich einen Transfer zum BVB "auf jeden Fall" vorstellen, sagte Guirassy auf entsprechende Frage des TV-Senders "Sky". "Es ist ein sehr großer Klub. Aber es ist nichts fortgeschritten, ich bin immer noch unter Vertrag beim VfB."

Wie es in den kommenden Wochen konkret rund um seine Zukunftsentscheidung weitergeht, wisse er noch nicht.

"Ich war bei der Nationalmannschaft, jetzt ist es Zeit für Urlaub. Wir werden in ein paar Wochen wissen, was passieren wird."

Wegen einer im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel kann der Angreifer den VfB für knapp 20 Millionen Euro verlassen.

Möglicherweise spielt im BVB-Werben Sven Mislintat eine entscheidende Rolle. Der Technische Direktor kennt Guirassy noch gut aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart.

Konkurrenz aus Italien und Spanien

Klar scheint: Beim BVB könnte der Knipser wesentlich mehr verdienen als bislang beim VfB Stuttgart. Der Vizemeister zahlt Guirassy angeblich rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Der BVB soll ihm acht Millionen Euro bieten.

Neben Borussia Dortmund sollen auch AC Mailand und Atlético Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung Guirassys haben.

Auch der VfB Stuttgart betonte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass sie sich Chancen auf einen Verbleib ihre Goalgetters ausrechnen.

Mit seinem Tor-Vereinsrekord führte Guirassy die Schwaben sensationell zur Vizemeisterschaft. Mit 73 Punkten und 23 Siegen stellte der VfB ebenfalls einen Rekord auf.