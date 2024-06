Paukenschlag! FC Bayern holt wohl VfB-Verteidiger

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Hiroki Ito soll den VfB Stuttgart in Richtung FC Bayern verlassen

Transfer-Paukenschlag beim FC Bayern! Die Münchner sollen Verteidiger Hiroko Ito vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart unter Vertrag genommen haben.

Hiroki Ito wechselt vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Der Deal sei fix, der deutsche Rekordmeister mache von einer in Itos Vertrag verankerten Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro Gebrauch. Das schrieb "Bild"-Fußballchef Christian Falk am Mittwochabend auf dem Kurznachrichtendient X.

Falks Kollege Tobias Altschäffl erklärte, es fehle nur noch die Unterschrift unter dem Vertrag.

Eine offizielle Bestätigung der beteiligten Vereine steht allerdings aus.

Auch die "Bild" berichtete, schrieb jedoch anfangs, dass der Japaner der "Plan B" des FC Bayern sei, sollte man im Werben um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen scheitern. Aktuell sollen die Klubs bezüglich der Ablöse für den deutschen Nationalspieler noch meilenweit auseinander liegen. Die Schmerzgrenze der Bayern wird auf "maximal" 25 Millionen Euro beziffert, die Werkself soll 40 Millionen Euro verlangen.

Wenig später hieß es im Artikel, der Kauf Itos erfolge unabhängig vom Ausgang des Tah-Pokers.

Nur noch Unterschrift beim FC Bayern soll fehlen

Zuletzt wurde vor allem Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League Interesse an Ito nachgesagt. Dass die Londoner allerdings 2024/2025 nicht in der Champions League spielen werden, soll den 25-Jährigen eher abschrecken. Ebenso der Umstand, dass er sich in Deutschland sehr wohlfühlen soll.

Eine hochdotierte Offerte aus Saudi-Arabien soll Ito im Winter zum Beispiel aus diesen Gründen abgelehnt haben.

Der VfB kann sich die Entwicklungen derweil ganz in Ruhe anschauen. Die Schwaben kostete Ito insgesamt nur 500.000 Euro, der Gewinn würde einen Abschied wohl verkraftbar machen.

Ito bestritt 2023/24 29 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart (2 Vorlagen), der japanische Nationalspieler kann in der Innenverteidiger und auf dem linken Defensiv-Flügel eingesetzt werden.