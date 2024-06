Hilft Adidas beim Tah-Transfer zum FC Bayern mit?

IMAGO

Wechselt Jonathan Tah zum FC Bayern?

Der FC Bayern will Jonathan Tah - und Jonathan Tah will zum FC Bayern. Doch ob der Transfer tatsächlich über die Bühne geht, ist noch offen. Denn bei der Ablöse müssen sich die Münchner noch mit Bayer Leverkusen einig werden, und das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Immerhin könnte es für den Rekordmeister Unterstützung durch Adidas geben, wie nun gemunkelt wird.

Dieser Tage überschlagen sich die Nachrichten zum möglichen Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen im Sommer 2025 ausläuft und der daher vor einer Zukunftsentscheidung zwischen Verlängerung und Abschied steht, soll sich mit den Münchnern bereits einig sein.

Den Leverkusener Verantwortlichen habe er seinen Entschluss mittlerweile mitgeteilt, berichtete "Sky" kürzlich. Im Podcast "Bayern Insider" von "Bild"-Fußballchef Christian Falk heißt es, Tah habe auch Bayer-Coach Xavi Alonso persönlich über seinen Wechselwunsch informiert.

Das Problem: Zwischen den Bayern und Bayer gibt es noch extreme Differenzen, was die Ablösesumme für den Abwehrmann angeht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Münchner mit einem Angebot von etwa 20 Millionen Euro in den Poker gestartet. Eine Summe, die laut "Bayern-Insider" daherrührt, dass Tah im letzten Jahr noch via Klausel für die fixe Summe von 18 Millionen Euro zu haben gewesen wäre - und nun nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat.

Die Werkself-Bosse dürften allerdings auf die abgelaufene Saison verweisen, in der Tah maßgeblich dazu beitrug, dass seine Mannschaft Meister und Pokalsieger wurde und bis ins Europa-League-Finale vordrang.

FC Bayern und Bayer Leverkusen bei Ablöse weit auseinander

Wie der "kicker" am Mittwoch berichtet, dürfte das Ablösepaket daher inklusive Boni eher im Bereich der 40-Millionen-Marke liegen. Laut "Bild" ist die Schmerzgrenze des FC Bayern aber bei 25 Millionen Euro plus möglicher Zusatzzahlungen. Auch der "kicker" fragt sich, ob der Rekordmeister die geschätzten 40 Millionen Euro bezahlen würde.

Allerdings bringt das Fachblatt noch einen möglicherweise hilfreichen "Beitrag" von Adidas bei der Tah-Verpflichtung ins Spiel.

Dabei verweist der "kicker" darauf, dass Tah vor Kurzem einen Ausrüstervertrag beim deutschen Sportartikelhersteller unterschrieben hat.

Da dieser gleichzeitig Investor und Ausstatter beim FC Bayern ist, fragt sich der "kicker", ob "der bei solchen Deals denkbare Beitrag von Adidas eine entscheidende Größenordnung einnehmen würde", um den Tah-Transfer doch möglich zu machen.

Heißt: Steuert Adidas die fehlenden Millionen hinzu? Schließlich sei es für Adidas prestigeträchtig, ihr neues Gesicht auch im Bayern-Adidas-Trikot zu sehen.

Leverkusen hingegen wird von Castore ausgestattet. Hier würde Tah lediglich in Adidas-Schuhen über den Platz laufen.

So oder so: Selbst wenn die gemunkelten 40 Millionen Euro nicht erreicht werden, wird der FC Bayern laut "kicker" als fixe Ablöse mehr als 30 Millionen Euro für Tah berappen müssen. Hinzu kommen dann noch die mittlerweile branchenüblichen Bonuszahlungen.