Bayern-Coach schießt nach scharfer Kritik zurück

IMAGO/Mladen Lackovic

Holger Broich (r.) steht beim FC Bayern in der Kritik

Der beim FC Bayern in die Kritik geratene Fitness-Coach Prof. Dr. Holger Broich hat sich in deutlichen Worten gegen angebliche Vorbehalte gegenüber seiner Arbeit gewehrt.

"Die Faktenlage ist klar: Wir haben in diesem Jahr keine gute Leistung gebracht und hatten zu viele Verletzte. Aber sich jetzt einen Mann herauszupicken und auf ihn mit dem Finger zu zeigen, finde ich sehr enttäuschend", sagte der 49-Jährige dem "kicker".

Zuvor hatte die "tz" berichtet, Broichs Rolle werde intern beim FC Bayern wegen der zahlreichen Muskelverletzungen in der abgelaufenen Saison kritisch hinterfragt. Ihm drohe sogar der Verlust seines Jobs. Weggefährten wie Trainer-Ikone Jupp Heynckes sprangen Broich daraufhin bei.

"Wo ist die Frage nach der Verantwortlichkeit des gesamten Teams, der Trainer, der Ärzte, der Physios? Jetzt alles an meinem Namen festzumachen, finde ich sehr enttäuschend. Das ist üble Nachrede", sagte der Mediziner.

Broich ergänzte: "Wenn ich für die zahlreichen Verletzungen als einziger den Kopf hinhalten soll, ist das zu einfach und zu billig, wir sind ein Team. Eine schlechte wie auch eine gute Saison liegt nicht allein an einer Person. Warum wird jetzt alles auf eine Person fokussiert? Warum wird nur eine Person kritisiert?"

FC Bayern: Verhältnis zu Julian Nagelsmann "gut, alles andere ist gelogen"

In dem "tz"-Bericht hieß es auch, Broich habe beim FC Bayern sowohl Schwierigkeiten mit Ex-Chefcoach Thomas Tuchel als auch mit dessen Vorgänger Julian Nagelsmann gehabt. Der heutige Bundestrainer wollte den Fitness-Experten aber in sein Team für die am Freitag startende Heim-EM holen. "Unser Verhältnis ist gut, alles andere ist gelogen", betonte Broich.

Wie lange er noch für den FC Bayern tätig ist, steht in den Sternen. Dem Vernehmen nach will Hansi Flick ihn in seinen Stab beim FC Barcelona integrieren.

Gemeinsam mit Flick hatte Broich in München in den anfänglichen Wirren der Corona-Pandemie das Training der Profis im "Home Office" organisiert und so den Grundstein für den Triple-Erfolg 2019/2020 gelegt.