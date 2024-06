VfB-Star als Win-Win-Lösung für Leverkusen?

IMAGO/Roger Petzsche

VfB-Verteidiger Waldemar Anton (li.) befindet sich derzeit beim DFB-Team

Während Jonathan Tah intensiv beim FC Bayern gehandelt wird, arbeitet Bayer Leverkusen im Hintergrund an einem Ersatz für den Routinier. In Waldemar Anton vom VfB Stuttgart ist der optimale Kandidat wohl schon gefunden. Und wie es aussieht, soll Anton die Werkself definitiv verstärken, selbst wenn Tah am Ende doch bleibt. Der BVB, der ebenfalls an Anton dran ist, hat wohl das Nachsehen.

Nachdem "Sport Bild" am Mittwoch vermeldete, dass Waldemar Anton zu einem Wechsel zu Bayer Leverkusen tendiert, berichtet auch der "kicker" einen Tag später, dass der sich Kapitän einen Wechsel zur Werkself sehr gut vorstellen kann. Borussia Dortmund, das ebenfalls Interesse an Anton haben soll, sei derweil nicht erste Wahl für den 27-jährigen Abwehrspieler.

Während dem BVB also eine bittere Transfer-Schlappe droht, könnte Anton in Leverkusen zur Win-Win-Lösung werden, wie der "kicker" ausführt.

Beim Meister sei er für gut befunden worden, weil er schnell, spiel- und zweikampfstark ist und auch, weil er nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch als Rechtsverteidiger spielen kann.

Und genau hier hat Bayer nach dem Abgang von Leihgabe Josip Stanisic Bedarf. Heißt: Ein Anton-Transfer ergibt allein deshalb Sinn, weil er ein Ersatz für Tah wäre, wenn dieser sich tatsächlich dem FC Bayern anschließt, auch wenn in dieser Causa noch die Ablösefrage im Weg steht. Oder eben ansonsten rechts in der Abwehr spielen könnte, wenn Tah am Ende doch bleibt.

Greift Leverkusen beim "No-Brainer" zu?

Der Preis von 22 Millionen Euro ist laut dem Fachmagazin zudem ein "No-Brainer" für Sportchef Simon Rolfes. Für diese fixe Summe kann Anton den VfB Stuttgart verlassen und zwar sogar noch nach der Europameisterschaft, wie es weiter heißt.

Vorteilhaft könnte allerdings ein schneller Transfer sein, denn dann wäre die Verhandlungsposition gegenüber dem FC Bayern mit Blick auf Tah noch besser, weil man den Ersatz bereits verpflichtet hätte und damit nicht unter Zugzwang wäre.

Anton wurde zuletzt nicht nur beim BVB und bei Bayer Leverkusen, sondern auch beim FC Liverpool gehandelt.