Warum Bayern bei Xavi Simons gute Karten hat

Xavi Simons wird intensiv beim FC Bayern gehandelt

Weil er bei seiner Leihe zu RB Leipzig extrem beeindruckte, ist Xavi Simons auch beim FC Bayern auf die Wunschliste geraten. Doch wie stehen die Chancen des Rekordmeisters auf eine Verpflichtung? Offenbar gar nicht schlecht, denn die Münchner haben seit Jahresbeginn ein Ass im Ärmel.

Eigentlich gehört Xavi Simons Paris Saint-Germain, dort steht er seit fünf Jahren fest unter Vertrag, dort ist er noch bis Sommer 2027 gebunden. Allerdings wurde der wuselige Offensivspieler zuletzt erst an die PSV Eindhoven und schließlich 2023/24 an RB Leipzig ausgeliehen - mit großem Erfolg.

Zehn Tore und 15 Vorlagen gelangen dem Niederländer in 43 Pflichtspielen. Eine Ausbeute, die ihn auch in den Fokus des FC Bayern brachte. In den letzten Wochen mehrten sich die Gerüchte über das Interesse der Münchner, das der "kicker" in seiner neuesten Ausgabe nun gar als "verbürgt" beschrieb.

Die Lage bei Xavi ist jedoch aufgrund seiner langen Laufzeit bei PSG kompliziert. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht, Xavis Marktwert liegt bei geschätzten 80 Millionen Euro. Allerdings soll der FC Bayern laut "kicker" dennoch gute Chancen bzw. einen "Vorteil" im Werben um den hochtalentierten Offensivmann haben. Und das liegt an Max Eberl.

Dieser heuerte Anfang März als Sportvorstand in München an, war zuvor als Sportchef bei RB Leipzig tätig. Und genau aus dieser Zeit kennt Eberl die Vertragsdetails von Xavi bei den Parisern. Er war es, der damals den Leihvertrag des heute 21-Jährigen für die Roten Bullen aushandelte.

FC Bayern: Eberl arbeitet an Xavi-Transfer

Heißt: Eberl müsste auch wissen, dass sich Xavi bei seiner Verlängerung bei PSG vor gut einem Jahr ein Mitsprache-Recht bei seiner Zukunftsplanung zusichern ließ, von dem der "kicker" berichtet. "Ohne Xavis Einwilligung geht nichts", führt das Fachmagazin aus. Allerdings habe eben auch PSG noch ein Wörtchen mitzureden.

So oder so: Xavi soll PSG jedenfalls laut "kicker" kritisch sehen, ein Umstand, von dem auch Eberl angeblich weiß. Genau hier könnte er ansetzen, um Xavi von einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen.

Passend dazu berichtete zuletzt Transferexperte Fabrizio Romano auf X (ehemals Twitter), dass allen voran Eberl seine Bemühungen um Xavi derzeit intensiviert. Sogar eine ansonsten für die Münchner eher unübliche Leihe ist ein Thema.