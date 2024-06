BVB verliert nächstes Talent

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Samuel Bamba debütierte in der Bundesliga gegen den FC Augsburg für den BVB

Mit dem 17-jährigen Fritz Fleck und dem 18-jährigen Charles Herrmann hat Borussia Dortmund unlängst zwei Talente zu Borussia Mönchengladbach ziehen lassen müssen, nun kehrt der nächste Youngster dem BVB den Rücken. Samuel Bamba schließt sich dem VfL Bochum an.

Mitte Dezember 2023 feierte Samuel Bamba beim 1:1 gegen den FC Augsburg sein Profidebüt für den BVB, es folgte ein weiterer Einsatz sowie eine Nominierung für den Spieltagskader im Rahmen der Champions League. Für die Ansprüche des 20-jährigen Offensivspielers offenbar nicht genug: Bamba versucht sein Glück künftig in Reihen des VfL Bochum. Das gaben die Bochumer am Mittwoch bekannt.

Eine Ablöse wird nicht fällig, da Bambas Vertrag in Dortmund am 30. Juni ausläuft. Neben seinen beiden Profieinsätzen war der ehemalige deutsche U18-Nationalspieler 2023/24 meist für den BVB II in der 3. Liga aktiv, Bamba blieb größtenteils allerdings nur die Jokerrolle. In 21 meist kurzen Einsätzen erzielte er einen Treffer.

Beim VfL, bei dem Bamba bis zum Sommer 2027 unterschrieben hat, soll nun der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Profikarriere erfolgen.

"Samuel ist ein hochveranlagter Spieler, der unsere Flexibilität und Qualität in der Offensive erhöht", wird Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum 1848, auf "vfl-bochum.de" zitiert. "Mit Samuel verpflichten wir einen spannenden Spielertypen, der unser Anforderungsprofil erfüllt und zudem noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Dass er im Nachwuchsbereich bereits auf internationaler Ebene seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat, zeigt uns, dass er vieles mitbringt, um sich beim VfL und in der Bundesliga durchzusetzen."

"Unorthodoxer Spielstil" soll überzeugen

Auch Bamba kommt in der offiziellen Mitteilung zu Wort: "Ich freue mich sehr, beim VfL unterschrieben zu haben. Der VfL ist ein toller Klub mit großartigen Fans. Ich kann es kaum erwarten, 'anne Castroper' zu spielen. Es gibt nichts Größeres, als in der Bundesliga zu spielen. Davon habe ich als junger Fußballer geträumt. Ich durfte dieses Gefühl bereits zweimal spüren, mit dem VfL möchte ich dies viele weitere Male und sehr erfolgreich erleben. Mit meinem unorthodoxen Spielstil möchte ich auch die Bochumer Fans überzeugen, ich bin ein sehr hungriger Spieler und werde alles für den VfL geben."

Der Sohn des ehemaligen Zweitliga-Profis Musemestre Bamba (173 Zweitligaspiele für Rot Weiss Ahlen) absolvierte bislang zwei Bundesligaspiele für den BVB.