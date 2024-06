Wie Flick den Engländern einen Padel-Tennisplatz besorgte

IMAGO/Adam Davy

Die Engländer bereiten sich Blankenhain auf die EM vor

Einen Teil ihres Freizeitspaßes für die kommenden Wochen haben Harry Kane und seine Engländer Hansi Flick zu verdanken.

Als der damalige Bundestrainer im Sommer 2023 das Luxus-Resort in Blankenhain auf seine EM-Tauglichkeit für das DFB-Team prüfte, sei Flick direkt etwas aufgefallen: "Er fand es super hier, hatte aber ein Problem: Euch fehlt ein Padel-Tennisplatz, sagte er. Er war der Anstoßgeber.

Dann habe ich Herrn Flick gefragt, was das kostet. Er sprach von 50.000 Euro. Da habe ich gesagt, den baue ich Ihnen", sagte Hotelgründer Matthias Grafe der "Deutschen Presse-Agentur" in Blankenhain.

Der mit Tennis vergleichbare Trendsport erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit.

Der Platz auf der Anlage, die vor der EM das DFB-Team mit Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann und nun England während des Turniers bewohnt, wurde gebaut - und sei "etwas teurer" geworden als die zunächst genannten 50.000 Euro, sagte Grafe. Flick ist Co-Gründer eines Padel-Anbieters.

Auch Österreich und Niederlande waren interessiert

Auf Wunsch der Three Lions, die seit Montag in Deutschland angekommen sind, sei in den vergangenen Monaten zudem ein Street-Basketball-Platz errichtet worden. In den Zimmern der Spieler um Kapitän Kane hängen zudem private Fotos. Die Familien von der britischen Insel schickten Pakete an die Teamunterkunft.

Auch Österreich und die Niederlande waren nach Angaben von Grafe an dem Quartier in Thüringen interessiert, doch der EM-Zweite von 2021 erhielt den Vorzug. Der Wechsel von Deutschland auf England sorgte in dem Golf-Resort für ungewöhnliche Umbaumaßnahmen.

"Dann ist der Bar-Bereich auf Wunsch der Engländer beispielsweise der Massage-Bereich", sagte Resort-Direktor Daniel Stenzel jüngst der "Thüringer Allgemeinen". Gastgeber Deutschland ist während des Turniers in Herzogenaurach untergebracht. Englands erstes EM-Spiel steigt am Sonntag (21:00 Uhr/ZDF/MagentaTV) in Gelsenkirchen gegen Serbien.