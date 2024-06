Heynckes schaltet sich in Trainer-Zoff beim FC Bayern ein

Roland Krivec/DeFodi.de

Jupp Heynckes (l.) arbeitete mit Holger Broich beim FC Bayern zusammen

Kaum ist die Cheftrainer-Baustelle geschlossen, tut sich im Staff des FC Bayern schon die nächste auf: Fitness-Coach Prof. Dr. Holger Broich steht in der Kritik. Weggefährten wie Trainer-Ikone Jupp Heynckes können das nicht nachvollziehen.

Er finde die Debatte um Broich "ungerecht", teilte der 79-Jährige dem "kicker" mit. "Das hat Holger nicht verdient."

Zuvor hatte die "tz" berichtet, Broichs Rolle werde intern beim FC Bayern wegen der zahlreichen Muskelverletzungen in der abgelaufenen Saison äußerst kritisch hinterfragt. Es werde diskutiert, ob der Mediziner, der auch mit einem Wechsel in Hansi Flicks Stab beim FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, seinen Job verliert.

Broich habe "seine Entscheidungen immer zugunsten der Spieler getroffen, er wusste die Verletzungsgefahr für jeden prophylaktisch einzuschätzen. Das macht ihn außergewöhnlich, er ist eine Koryphäe in seinem Beruf", trat Heynckes den Vorwürfen entgegen.

Die Trainer-Ikone hatte mit Broich bereits bei Bayer Leverkusen zusammengearbeitet. Später empfahl Heynckes den Fitness-Experten dem FC Bayern. Er lobte auch Broichs Arbeitsethos. "Er ist der Erste, der am Morgen kommt, und der Letzte, der am Abend das Trainingsgelände verlässt. Er ist unfassbar fleißig und engagiert."

Die Zusammenarbeit mit dem 49-Jährigen sei insgesamt "fantastisch" gewesen, auch Broichs menschliche Qualitäten seien "nicht zu übertreffen". Er sei "ein ein wunderbarer Mensch, kommunikativ und freundlich zum Platzwart wie zu den Vereinsoberen sowie äußerst loyal", geriet Heynckes ins Schwärmen.

FC Bayern: Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt reagiert "mit absoluter Enttäuschung"

Lobende Worte für Broich fand auch Bayer Leverkusens heutiger Sportchef Simon Rolfes, der von Broich während seiner aktiven Laufbahn nach einem Knorpelschaden im Knie behandelt wurde. "Ich hatte das totale Vertrauen in Holgers Kompetenz. Holger hat mir meine Karriere gerettet."

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, legendärer früherer Mannschaftsarzt des FC Bayern, reagierte "mit absoluter Enttäuschung, ja schon mit Empörung" auf die Kritik an Broich. Dieser sei "ein Top-Fachmann. Diese negative Behandlung hat er nicht verdient. Soweit ich es überblicke, ist er der beste Fitnesstrainer."