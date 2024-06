VfB Stuttgart verlängert mit absoluter Stammkraft

IMAGO/Julia Rahn

Atakan Karazor (r.) hat beim VfB Stuttgart verlängert

Alexander Nübel, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Chris Führich und natürlich Serhou Guirassy: Die Namen der Spieler, die eine Hauptrolle bei der überragenden Saison 2023/24, die der VfB Stuttgart als Vizemeister beendete, spielten, sind inzwischen alles andere als unbekannt. Immer wieder ranken sich Gerüchte um die Genannten. Etwas unterhalb des Radars hat sich eine absolute Stütze der Schwaben nun für eine Verlängerung im Ländle entschieden: Atakan Karazor.

Der VfB Stuttgart und Atalan Karazor setzen die bislang so erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 27-jährige Deutsch-Türke hat seinen Vertrag am Mittwoch bis Ende Juni 2028 verlängert. Der Kontrakt wäre zuvor im Sommer 2026 ausgelaufen.

"Atakan Karazor ist ein wesentlicher Faktor in unserer Mannschaft. Seine Präsenz auf dem Platz ist enorm, Ata ist insgesamt ein Musterbeispiel für Mannschaftsdienlichkeit und Identifikation mit dem VfB. Wir freuen uns sehr, dass Ata sich auch weiterhin so klar zum VfB und unserem Weg bekennt und dies mit der langfristigen Verlängerung seines Vertrages dokumentiert", kommentiert VfB-Sportdirektor Fabia Wohlgemuth den Deal auf "vfb.de".

Für den VfB Stuttgart zu spielen, ist "ein unbeschreibliches Gefühl"

Wie "wesentlich" Karazor für das Spiel des VfB ist, belegt ein Blick in die Statistiken: 2023/24 absolvierte der Mittelfeldspieler 2986 Pflichtspielminuten, die drittmeisten aller Stuttgarter.

"Ich bin sehr stolz, dass ich meinen Vertrag beim VfB vorzeitig verlängern konnte. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl für mich, für einen so großen Verein spielen zu dürfen. Ich wurde beim VfB vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen, ich fühle mich sehr wohl hier. Die vergangene Saison ist überragend für uns gelaufen, ich werde alles dafür tun, dass wir auch in der Zukunft erfolgreich sind", kommt Karazor in der offiziellen Mitteilung zur Verlängerung zu Wort.