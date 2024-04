Lahm nennt besten Trainer der Bundesliga

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Spielte lange Jahre beim FC Bayern: Philipp Lahm

Nach Ansicht von Philipp Lahm arbeitet der derzeit beste Trainer der Fußball-Bundesliga weder beim FC Bayern noch beim BVB.

Stattdessen nannte der Weltmeister von 2014 in seiner Kolumne bei der Wochenzeitung "Zeit" Erfolgscoach Xabi Alonso als Nummer eins in diesem Ranking. "In der Bundesliga ist Xabi Alonso der beste Trainer. Er war ein Spitzenfußballer und schon auf dem Platz ein Stratege. Jetzt hat er bereits in seiner ersten kompletten Saison in Leverkusen eine Mannschaft mit Stil geformt, die verdient Deutscher Meister wird", so Lahm.

Alonso habe bei seinen Ex-Vereinen, dem FC Liverpool, Real Madrid und beim FC Bayern, "die Schulen internationaler Größen durchlaufen", erklärte Lahm.

"Rafael Benítez und José Mourinho wollten dem Gegner den Weg zum Tor verstellen und den Moment des Ballgewinns optimal ausnutzen", schilderte Lahm. Pep Guardiola habe die "offensive Antwort gegeben", so der frühere Nationalmannschaftskapitän, "sein Ballbesitz in der Gegnerhälfte verlangt einen noch höheren Organisationsgrad".

Alle drei Trainer-Legenden "stecken in Alonso", lobte Lahm. "Seinen Spielern gibt er damit Sicherheit und Selbstvertrauen." Die Werkself habe unter Alonsos Regie "eine Spielidee und unterscheidet sich damit von ihren Gegnern".

Bayer Leverkusen wie Leicester City

Der 40-Jährige verwies darauf, dass Leverkusen nicht zu den Top 20 der umsatzstärksten Vereinen Europas gehöre. "Der aktuelle Kader war vor der Saison etwa halb so viel wert wie der der Bayern."

Bayers Meistertitel erinnere ihn daher an den von Leicester City 2016 in England. "Das ist nicht mehr möglich, weil der Wettbewerb in der Premier League seitdem rasant angezogen hat. In Manchester und Liverpool wird eben nicht nur sehr viel Geld investiert, sondern auch nach dem Plan eines klugen Trainers gehandelt", so Lahm, der auch den FC Arsenal mit "Guardiola-Schüler" Mikel Arteta zum Kreis der Top-Teams auf der Insel zählt. "Alle drei Mannschaften holen in dieser Saison um die 80 Punkte und mehr. Der Bundesliga fehlt der Konkurrenzkampf auf diesem Niveau."